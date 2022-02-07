Трудности перевода: Western Union прекращает транзакции внутри России

Система платежей Western Union не выдержала конкуренции с российскими аналогами. Фото: Shutterstock

С 1 апреля (и это не шутка) система Western Union прекращает переводы внутри России. Нет, на этот раз дело вовсе не в опостылевших санкциях.

Говоря простыми словами, Western Union не выдержала конкуренции с российскими аналогами. Почему? Чтобы это понять, давайте разберемся в тонкостях работы этой системы. Если Иванов хочет перевести деньги Петрову через Western Union, он должен прийти в любой российский банк, который работает с этой системой. Иванов называет паспортные данные Петрова, отдает кассиру сумму, которую хочет отправить получателю, и платит комиссию за услугу (от 100 до 1000 рублей). Через некоторое время Петров с документами должен явиться в любой банк, который также работает с Western Union, и получить денежки.

Вот и скажите: зачем Иванову и Петрову все эти лишние телодвижения и затраты, если через Систему быстрых платежей они могут отправить друг другу бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц? Делается это через мобильное приложение любого более-менее крупного российского банка. Да и за межбанковские переводы в России берется достаточно щадящая комиссия - в среднем 1,5% от суммы. Поэтому причина отказа Western Union от внутрироссийских переводов банальна - низкий спрос на услугу.

При этом сама американская компания Western Union продолжает работать в России. Все-таки в первую очередь это система международных переводов, и отправить деньги за границу при помощи этой системы россияне все так же смогут.