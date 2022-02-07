Россия-Египет: в Москве обсудили подготовку к юбилейному ПМЭФ

Фото: фонд Росконгресс

В Москве состоялась встреча председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назихом Эль Наггари.

В последние годы отношения между странами продолжают динамично развиваться по всему спектру направлений. Не менее значимо и то, что сейчас проходит Год гуманитарного сотрудничества, в рамках которого запланировано проведение беспрецедентного количества совместных мероприятий – всего около двухсот.

Однако, основной повесткой встречи стало обсуждение хода подготовки к юбилейному Петербургскому международному экономическому форуму 2022 года, где Египет выступает в почетном статусе страны-гостя.

«Видим, насколько большое внимание уделяется египетской стороной вопросам подготовки выставочного стенда, деловой и, что не менее важно, культурной программ. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы помочь вам. В этом году площадка Форума станет местом притяжения не только представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества и экспертов. Мы уже давно занимаемся развитием молодежных программ в экосистеме Фонда Росконгресс и теперь с уверенностью можем сказать, что охватываем весь возрастной диапазон, начиная от самых юных, кто принимает участие в «Точка Юниор», сообщество лидеров и предпринимателей «Friends for Leadership», а также кластер молодых ученых», – отметил Александр Стуглев.

Отдельным вектором обсуждения стало строительство национального павильона египетской стороны площадь которого составляет 506 кв. м.

«Мы очень признательны за возможность принять участие в ПМЭФ-2022 в качестве страны-гостя, так как это укрепит наше сотрудничество с Россией во всех секторах и продемонстрирует наш потенциал в сфере инвестиций и туризма, а также в различных отраслях египетской экономики. Участие в Форуме раскроет обеим сторонам возможности для совместного бизнеса, что поспособствует развитию торгово-экономических отношений между нашими странами», – сказал Назих Эль Нагари.

Напомним, юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.