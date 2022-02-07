«За десять лет работы с инвесторами объем промпроизводства в Тюменской области вырос в три раза»: Александр Моор рассказал о привлечении инвесторов

Губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: admtyumen.ru

Более трехсот тысяч тюменцев трудятся на предприятиях малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года – на 14,5 процента больше, чем в 2020 году. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в интервью «РБК Тюмень». Это главный результат комплексной господдержки бизнеса в Тюменской области на период пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах, считает глава региона.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА

«Конечно же, большое подспорье для тюменских предпринимателей – региональные налоговые льготы, которые предоставлялись им и в 2020, и в 2021 годах. Наверное, самая существенная из них – льгота по налогу для предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения. Тем, кто платит 6% с разницы между доходами и расходами, мы снижали эту планку в 2020 году до 1%, а в 2021 году – до 3%. В 2022 году льготная ставка будет на уровне четырех процентов», – сообщил Александр Моор.

Все региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, действовавшие в 2021 году, будут сохранены, подчеркнул губернатор. Кроме того, правительство Тюменской области совместно с бизнес-сообществом продолжает развивать и совершенствовать систему помощи предпринимателям.

Для предоставления целевых инвестиционных займов малому и среднему бизнесу в 2022 году планируется выделить региональному Инвестиционному агентству 700 млн рублей, сказал Александр Моор. Еще более комфортными станут условия участия промышленных предприятий в программе субсидирования затрат на лизинг оборудования – первый платеж по лизинговым договорам будет субсидироваться на 100%, при этом сумма по одному договору лизинга повышается с 10 до 25 млн рублей.

Тюменский бизнес получит господдержку и для приобретения транспорта – уполномоченная компания будет предоставлять его в лизинг с таким расчетом, что его стоимость увеличится не более чем на пять процентов. Рыночная разница в цене для уполномоченной компании будет компенсироваться за счет областного бюджета. Запрос от бизнеса на такую меру господдержки есть, и региональные власти на него откликнулись, отметил губернатор.

БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Еще одна обновленная региональная мера поддержки рассчитана на предприятия, которые входят в Тюменский нефтегазовый кластер. С 2022 года нефтегазодобывающие компании смогут получать компенсации в размере до 5% стоимости оборудования, приобретенного у промышленных предприятий Тюменской области.

Несмотря на пандемию, правительство Тюменской области постоянно и интенсивно работает над повышением инвестиционной привлекательности. Каждый понедельник у губернатора начинается с большой инвестиционной планерки. Ведь в планах на 2022 год – завершение реализации более 200 инвестпроектов. В результате для жителей региона будет создано более четырех тысяч новых рабочих мест.

«Все инвестиционные проекты в Тюменской области сопровождают региональные и муниципальные органы власти, а также ресурсоснабжающие организации. Здесь важны регулярность и минимум бюрократизма, поэтому мы перезагрузили работу нашего проектного офиса. Рассматриваем решения, а через неделю уже контролируем их исполнение. Это позволяет ускорить все процессы, а для инвесторов время – это деньги», – заявил Александр Моор.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНВЕСТПЛОЩАДКИ

Один из наиболее эффективных механизмов привлечения инвесторов – дальнейшее развитие действующих и создание новых региональных индустриальных парков и муниципальных инвестиционных площадок, отметил губернатор.

В тюменских индустриальных парках «Боровский» и «Богандинский» уже действуют 19 предприятий-резидентов, на которых создано более двух тысяч рабочих мест. Общий объем выручки резидентов индустриальных парков за 2021 год составил 14 млрд рублей.

На развитие инфраструктуры в индустриальном парке «Богандинский» в 2022 году региональные власти направят 500 млн рублей. В ближайшее время будет объявлен международный конкурс на разработку архитектурной концепции промышленного технопарка «ДСК-500» в Тюмени. В нем планируется размещение высокотехнологичных предприятий и креативных пространств, а также проведение выставок.

Что касается муниципальных инвестиционных площадок, то они действуют уже в пяти муниципальных образованиях. Наибольших успехов добился Казанский район – туда пришли четыре потенциальных инвестора с примерным объемом инвестиций около 300 млн рублей.

«За десять лет системной работы с инвесторами объем промышленного производства в Тюменской области вырос в три раза», – резюмировал Александр Моор.