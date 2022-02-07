Вперед, к победе феминизма: внучка Сальвадора Альенде стала министром обороны Чили

Внучка Сальвадора Альенде Майя стала главой минобороны Чили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабинет министров Чили, представленный президентом страны Габриэлем Боричем, можно назвать поистине «феминистским». Из 24 глав ведомств 14 кресел заняли представители прекрасного пола, что для Латинской Америки уникально. Причем работа им досталась неженская: дамам придется рулить в том числе министерством обороны, МВД, министерством юстиции и МИД.

- В этой команде министров к нам присоединились люди разного происхождения и разных поколений, потому что мы уверены, что главное богатство Чили заключается именно в разнообразии живущих здесь людей, - заявил Борич, представляя будущих министров. В свою должность новый глава государства и его команда вступят 11 марта после процедуры инаугурации.

Самым ярким решением президента, конечно, стало назначение на пост главы военного ведомства 50-летней Майи Фернандес. И дело тут даже не в половой принадлежности, а в генах Фернандес, ведь она является ни много ни мало младшей внучкой легендарного социалиста Сальвадора Альенде, убитого во время военного переворота генерала Аугусто Пиночета в 1973 году. Сразу после выступления военных семья Фернандес эмигрировала из страны и вернулась только в 1990 году, когда диктатор ушел на покой. Тогда Майа отучилась в чилийском университете на биолога, но долго «резать лягушек» не стала. Видимо, в ней заиграли гены предков, и в 1992 году Фернандес вступила в Социалистическую парию и с головой окунулась в политику.

Еще одной яркой личностью в новом правительстве стала глава МВД Иския Сичес, которой всего лишь 36 лет, а по образованию она врач. Теперь Сичем придется с «хирургической точностью» решать непростую проблему с индейцами на севере страны, а также бороться с миграционным кризисом, возникшим из-за наплыва нелегалов из Венесуэлы.

Борич стал президентом, победив на выборах в декабре прошлого года. 35-летний кандидат от левой коалиции «Одобряю достоинство» тогда набрал 56% голосов во втором туре выборов главы государства.

Новый президент самым молодым главой государства в истории страны, а его кандидатуру поддержало наибольшее число избирателей за все время проведения голосования – 4,6 миллиона человек. В своей предвыборной кампании Борич выступал за расширение программ помощи уязвимым слоям населения и коренным жителям Чили, а также обещал способствовать защите климата. Одной из его идей стало расширение доступа к бесплатному образованию.

Происходит Борич из интернациональной семьи инженера из Хорватии и жительницы испанской Каталонии. После окончания школы будущий глава чилийского государства поступил на юридический факультет и занимался международным правом, однако затем решил пойти в политику. В 2013 году Боричу удалось победить на парламентских выборах, причем свою кампанию он вел как независимый кандидат, отказавшись примыкать к традиционным чилийским партиям. И добился удивительного результата, набрав рекордное число голосов в своем округе.