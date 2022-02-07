Владимир Путин не может повысить Александра Лукашенко до полковника, а сам – стать генералом

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Вчера (в воскресенье, 6 января) было довольно интересное интервью Владимира Соловьева с Александром Лукашенко. - так начал разговор с официальным представителем Кремля журналист «Комсомольской правды». - И там Александр Григорьевич - то ли в шутку, то ли всерьез, скорее всего, всерьез - сказал о том, что вот Владимир Путин обещал его повысить в звании, потому что он до сих пор подполковник, а очень хотел бы быть полковником. Почему, на ваш взгляд, наш президент не повышает звание Александру Лукашенко (прим. ред. - у президента Белоруссии имеется звание подполковника СССР)?

- Потому что Владимир Путин, - ответил Песков, - является Президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко - президентом и гражданином республики Белоруссия.

Это две разные страны. И Президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства.

- И еще тогда такой вопрос. Сами понимаете, мне терять здесь нечего, я уже спрашивал про это. Вот... И ещё Лукашенко, уже на полном серьезе, сказал, что - вот, если Путин присвоит мне звание полковника, то мы ему присвоим звание генерала. И мне так подумалось, может быть, это речь идет о каких-то перспективах, возможно, будет какое-то объединенное - ну, что ли командование? И тогда могут появиться высокие звания у наших союзных войск Союза России и Белоруссии - вот про это вы ничего не можете сказать?

- Я не располагаю информации о каком-то совместном командовании, никогда об этом не слышал. Но, еще раз повторяю, - скорее, это была фигура речи.

- Извините, еще... Скоро 23 февраля. Я год назад спрашивал, какое звание у пресс-секретаря Российского президента? И вы тогда, если мне память не изменяет, сказали, что, по-моему, я – капитан. Вот уточнили ли вы звание Дмитрия Пескова? Вдруг вас повысили?

- Нет, мне не известно о том, что меня повышали. И я не уточнял, честно говоря.

- Спасибо огромное!