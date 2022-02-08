Лучшие друзья девушек: смарт-часы Huawei Watch GT 3 и дизайнерские наушники Huawei Free Buds Lipstick

Электроника должна быть не только умной, но и красивой. По крайней мере, так считают в компании Huawei. Поэтому специально к серии романтических дат календаря мировой производитель выпустил праздничные версии высокотехнологичных девайсов. Беспроводные наушники в ароматизированном фэшн-футляре и умные часы последнего поколения на элегантном миланском браслете — это не только совершенные гаджеты, но и модные аксессуары, которые окружат вашу избранницу красотой и гармонией.

Наушники Huawei Free Buds Lipstick — роскошь дизайна и звука

Дизайн наушников разработан Центром эстетических исследований Huawei. Он располагается в Париже, поэтому неудивительно, что Huawei Free Buds Lipstick отличает парижский шарм, в них слышится дыхание французской моды с ее вечным стремлением к элегантности, роскоши и романтичности.

Дизайнеры хотели, чтобы Free Buds Lipstick впечатляли не только с первого взгляда. Поэтому приняли оригинальное решение задействовать и другие органы чувств. Упаковка наушников ароматизирована: как только вы открываете упаковку впервые, то чувствуете нежные ноты фирменного запаха. Отныне качественный звук у вас будет ассоциироваться с ароматом весны и свежести.

Наушники красного цвета заключены в элегантный черный футляр в форме помады, в его оформлении использовались пропорции золотого сечения. Узкая золотая грань делает футляр изысканным. Чтобы корпус из нержавеющей стали класса люкс достиг совершенства, его обрабатывали с помощью 30 сложных технологических процессов. Это должно обеспечить блеск и гладкость поверхности даже после длительного использования. Для однородного окрашивания корпуса в черный цвет применялась технология микронного покрытия Physical Vapor Deposition (Физическое осаждение из паровой фазы) в условиях вакуума. Все эти чудеса физики и химии призваны служить одной цели: подарить владельцу гаджета ощущение идеальной красоты и гармонии.

Однако Huawei Free Buds Lipstick демонстрируют не только безупречный вкус, они являются источником качественного звука. В наушниках используется композитная мембрана из жидкокристаллического полимера, которая способна воспроизводить частоты до 40 кГц. Человеческое ухо различает звуковые волны в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, но диапазон частот, которые находятся за гранью восприятия, создают столь ценимые меломанами музыкальные обертона — отголоски звуков. Они наполняют аудиозапись глубиной и придают воздушность. Наушники получили басовую трубку с объемом, увеличенным на 15%. Такая конструкция передает звук громче и выразительнее, чем наушники предыдущего поколения. Динамики 14,3 мм выдают мощные басы.

Чтобы вы могли наслаждаться кристально чистым звуком, Huawei Free Buds Lipstick оснастили модернизированной системой шумоподавления Open-fit ANC 2.0. Наушники оборудованы двумя микрофонами, которые распознают посторонние шумы и эффективно их устраняют.

Дизайн наушников имеет эргономичную форму, и каждый из них весит меньше вишенки — всего 4,1 грамма.В ушах они почти невесомы и незаметны, поэтому их удобно носить часами.

Новый необычный девайс специально разработан для ускоренного ритма жизни современной девушки. Имея под рукой технологичные наушники,проще оставаться на связи с друзьями и близкими, поднимать себе настроение слушая музыку или просматривая фильм, а при необходимости – отвечать на звонок босса.

Huawei Free Buds Lipstick поддерживают одновременное подключение двух устройств: смартфона и планшета, ноутбука и смарт-часов и других девайсов. Таким образом, вы можете смотреть фильм на планшете, а голосовой вызов принять со смартфона. Система запоминает до 10 недавно сопряжённых устройств и переключаться между ними можно простым касанием.

Инженеры разработали удобную систему управления наушниками с помощью жестов. Вот лишь несколько примеров:

- Двойной клик по ножке наушника: ответ/завершение вызова, воспроизведение/приостановка музыки, переключение между песнями

- Движение пальцем вверх/вниз по ножке наушника: увеличение/уменьшение громкости.

Huawei Free Buds Lipstick способны непрерывно воспроизводить музыку в течение 4 часов при выключенном шумоподавлении. Если вы периодически убираете наушники в чехол, то время автономной работы увеличивается до 22 часов. Всего 15 минут быстрой зарядки достаточно, чтобы устройству хватило энергии на 2,5 часа работы.

Huawei Watch GT 3 — умный помощник, элегантный аксессуар

Смарт-часы новой серии появятся в России на золотистом браслете в стиле миланского плетения. В свое время подобный узор применялся для изготовления рыцарской кольчуги. Изящный металлический браслет, сделанный по такому же принципу, удобно сидит на запястье и шикарно смотрится. Яркая деталь в дизайне корпуса — это изогнутое ультрачистое 3D стекло циферблата: в компании сравнивают его совершенную формус каплей воды.

Huawei Watch GT 3 использует обновленные алгоритмы искусственного интеллекта для более точного мониторинга здоровья. Умные часы измеряют уровень стресса, кислорода в крови, пульс, качество сна и температуру тела. Кроме того, они могут работать в режиме персонального тренера на запястье. Смарт-часы поддерживают более ста видов спортивных занятий на открытом воздухе и в помещении. Гаджет записывает параметры тренировки (скорость, расстояние, длительность, перепад высот и т.д), фиксирует реакцию организма на нагрузки (пульс, потраченные калории, насыщение крови кислородом, время восстановления) и анализирует КПД тренировок. Вы получите полезные советы по улучшению физической формы, и Huawei Watch GT 3 предложат вам индивидуальный план тренировок. Подробную статистику с понятной и красочной графикой можно посмотреть в фирменном приложении «Здоровье». Там же вы найдете более двухсот индивидуальных рекомендаций по улучшению качества сна и ночного отдыха.

Версия Elegant имеет корпус диаметром 42 мм, толщиной 10,2 мм и экран 1,32 дюйма (что на 21,65% шире, чем в модели прошлого поколения). Huawei Watch GT 3 уверенно работают до семи дней без подзарядки. Вы можете принимать звонки с помощью часов и слушать музыку без помощи смартфона.

ЦЕНА ВОПРОСА

Продажи Huawei Free Buds Lipstick и Huawei Watch GT 3 на миланском браслете стартуют 9 февраля.

Рекомендованная розничная цена для наушников – 14 990 рублей, для смарт-часов – 19 990 рублей (до 21 февраля можно будет получить скидку 1000 рублей).