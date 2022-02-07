Куда пропал исполнитель хита "Девочка-видение" Максим Леонидов

Максим Леонидов во время выступления, 2003 г. Фото ИТАР-ТАСС/Федора Савинцева

"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я", - строчки из старенькой песни Максима Леонидова меломаны 30+ до сих пор помнят наизусть. В 1996 году хит "Девочка-видение" звучал едва ни из каждого утюга, как впоследствии "От Питера до Москвы" и "Не дай ему уйти". Но спустя два десятка лет песен Леонидова уже не слышно на радио, а его клипы не мелькают по ТВ - любимый исполнитель давно исчез из поля зрения публики.

Между тем, на днях артист отметит 60-летний юбилей концертами в двух столицах: 13 февраля, прямо в день рождения, выйдет на сцену в родном Санкт-Петербурге, а 15-ого выступит в Москве. О предстоящих шоу и жизни после популярности Максим Леонидов рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", выйдя на связь со студией в уже привычном дистанционном формате.

Оказалось, за годы затишья певец сильно изменился: похудел, отпустил усы и бородку, из-за чего стал практически неузнаваем. Однако, на свои 60 Леонидов никак не выглядит: держит форму ради 42-летней жены и детей-подростков. В третьем браке с актрисой Театра Ленсовета Александрой Камчатовой певец воспитывает сына Леонида и дочь Машу.

Максим Леонидов за годы после славы изменился до неузнаваемости.

- Лёня уже много лет занимается музыкой, с 11 лет играет на бас-гитаре в собственной группе и часто выступает на моих концертах. Раньше он также был солистом, исполнял все их песни. Но сыну скоро 14, голос ломается. Пришлось заменить его 15-летней девочкой-солисткой, - поделился гость. - А дочь Маша у нас, скорее, по изобразительной части: она заканчивает 11 класс и собирается поступать на дизайнерский факультет.

Сам Леонидов, чтобы не "расползтись", регулярно сидит на диете.

- Я не могу сказать, что я оголтелый приверженец здорового образа жизни, - признался гость. - Но с годами появляется потребность в физических нагрузках, долгих прогулках. Я много лет ограничиваю себя в еде, потому что иначе я просто безобразно расползусь. Так что время от времени исключаю сахар, тяжелые углеводы.

Высказался артист и о старых хитах, попутно раскритиковав Ирину Аллегрову за нашумевший отказ исполнять на концертах "Императрицу".

- Ну представьте, что будет, если Пол Маккартни соберет стадион и откажется петь "Yesterday", потому что он должен расти, как артист? Я вот не могу такого представить. Это же глупость, - заявил Леонидов. - Старые песни у людей связаны с воспоминаниями о молодости, поэтому на моих юбилейных шоу будут и "Девочка-видение", и от "Питера до Москвы", а не только новый материал, который люди из уважения послушают.

В конце 2021 года Максим Леонидов выпустил очередной альбом, снял клип на одну из песен. Но от былой популярности нет и следа. Да и почетных званий - Заслуженный или Народный артист России, певец не нажил - мол, их дают только "своим". А он не "свой", да и не слишком стремится. В последние годы Леонидову куда интереснее выпускать мюзиклы, чем петь.

- За четыре года я выпустил пять мюзиклов - какие-то из них идут на сценах Москвы и Петербурга, какие-то уже сошли со сцены, третьи еще в стадии постановки, - рассказал юбиляр. - Это то, чем я занят большую часть времени. Но это не значит, что я бросил писать песни. Вот в апреле выйдет мюзикл "Я ненавижу Гамлета", у меня немножко проветрится голова и я смогу заниматься музыкой. Но планировать гастрольный тур пока не буду - в последние два года это неблагодарное занятие...

КСТАТИ

"Девочку-видение" посвятил известной актрисе

С 1999 по 2004 годы Максим Леонидов был женат на актрисе Анне Банщиковой, звезде сериалов "Ищейка" и "Улицы разбитых фонарей" - актриса стала его второй супругой. И именно о ней он написал свой самый известный хит "Девочка-видение".

Когда они встретились, Леонидов был женат: два года любовникам приходилось скрываться. Поэтому после долгожданной свадьбы Банщикова на два года ушла из театра, перестала сниматься и полностью посвятила себя мужу, став его музой. Однако, брак был недолгим: певец якобы хотел детей, а актриса решила сосредоточиться на карьере. Кстати, "Девочку-видение" Банщикова не любит: она напоминает ей неприятной роли разлучницы.