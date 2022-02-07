Семенович сделала шокирующее признание о своей внешности

О своём походе к пластическому хирургу Анна решила рассказать из первых уст. Фото: Личный архив

Певица и телеведущая Анна Семенович призналась в пластической операции. О своём походе к пластическому хирургу она решила рассказать из первых уст, чтобы избежать возможных домыслов и искажения фактов.

-Дорогие мои, вы все знаете, что я очень открытый и честный человек. И здесь на своей страничке в всегда рассказываю о себе всю правду. Делюсь с вами своим опытом и секретами красоты, надеюсь, что кому-то из вас это будет полезным, - написала в своём Инстаграм певица. - Скоро весна и у меня на нее большие планы. Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме.

Как сообщила Семенович, она решила немного усовершенствовать свою фигуру, хотя в целом ей и довольна.

- Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук. Это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции, которую с сделала в лучшей клинике, желаемый результат я увидела в зеркале уже на следующий день. И очень им довольна, - сообщила артистка.

Как сообщила Семенович, она решила немного усовершенствовать свою фигуру, хотя в целом ей и довольна. Фото: Личный архив

Она добавила, что намерена к своему дню рождения создать "тело своей мечты". Для этого Семенович уже сама составила комплекс упражнений и план питания, а также приступила к активным тренировкам.

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