Что будет, если возродить Российскую империю? Честный ответ эксперта

Константин Малофеев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ЭТО НАШЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ»

- Константин Валерьевич, вы видный монархист, автор книги «Империя»... Скажите честно - разве империи не растут на костях своих подданных?

- Отвечу известной истиной: народ, который не хочет кормить свою армию, кормит чужую. Если бы Российская империя не была сильной, мы бы жили во французской провинции, захваченной Наполеоном. Если бы Советский Союз не считал себя империей, и решил, что он - лишь дрова для мировой революции, мы бы говорили по-немецки.

- Но и в демократических странах неплохие армии. И они «не кормят чужие».

- Например?

- США.

- Ну, что вы!

- Или США – тоже империя?

- США — антиимперия! Это цивилизация денег, олигархия. Ее олицетворением в разные времена были Англия, Голландия. США – это Карфаген нашего мира. Армия американцев никогда не воевала в одиночку с сильным соперником.

- Но Россия тоже не всегда воевала в одиночку. На Эльбе мы встретились с американцами.

- И в это время, между прочим, в США процветал новый курс Рузвельта – максимально имперский из всех американских. Тогда в Америке были трудовые армии, и фактически строился социализм. В то время Штаты планировали с Советским Союзом развивать мир в одном направлении. Для этого и была создана ООН.

- Теперь, похоже, империю строим мы?

- Да. Это наше естественное состояние. Если Россия не в жутком кризисе, мы, само собой, переходим к строительству империи.

«ИСТОРИЮ МЫ УЧИМ ПО КНИГАМ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ»

- Я все-таки повторю свой вопрос. Разве империя не презирает человека? Разве она не строит мир, в котором человек - винтик, расходный материал?

- В отличие от потребительского государства, в настоящей империи, где монарх – помазанник божий, моральные устои устанавливает Бог. А в государствах современной Европы ушли от морали и поставили во главу угла человека. В итоге Европа стала набором трехсот миллионов атомизированных человек. И каждый ставит себя в центр Вселенной. Это хорошая почва для чужой культуры и религии. Для мигрантов. И уже в следующем поколении мы вряд ли увидим Европу той, какой мы ее помним.

Константин Малофеев в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Но получается, что русскому человеку опять придется тащить на себе эту империю с ее чудовищными расходами? Неужели русский народ не понял: избавление от империи - путь к хорошей жизни?

- Не понял. Потому что весь исторический опыт русского народа учит обратному. Во все времена, когда он пытался избавиться от центральной сильной власти, случалась катастрофа. Вчера слушал выступление журналиста ВВС, мол, когда в России нет оппозиции, начинаются революции. Ну, это ложь! Именно когда в России есть сильная оппозиция, все заканчивается революцией и войной. Сильная власть была при Николае I, при Александре III. И народ жил хорошо. Промышленное производство выросло в четыре раза. И мало кто об этом знает. Ведь историю мы учим, увы, по книгам революционеров, которые стали историками.

- Но вы помните - что сделала империя с центром России? Она его обескровила. Зачем нам нужно снова наступать на те же грабли и обустраивать чужие территории?

- Согласен, срединные русские губернии всегда страдали. У них брали больше рекрутов, налогов, податей. Но так империя и строится. Зато культура, ценности, образ жизни русских принадлежат теперь всему постсоветскому пространству. Другое дело, что советская квазиимперия кормила окраины, не получая ничего взамен. Например, в Туркмении затраты на одного учащегося в школе были в пять раз больше, чем в РСФСР.

Советский Союз прививал окраинам не русскую, а интернациональную, космополитичную, марксистскую культуру. И если мы, русский народ, вернем себе гордость и понимание того, что это наше государство, наша культура, наша миссия и будущее наших детей, тогда нам станет понятно, зачем нам такое большое государство. Люди в нем становятся русскими.

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТА

- Как будет управляться ваша империя?

- Императором. Он может называться царем, монархом.

- Президентом?

- Он не может называться президентом. Он должен быть автократором и отвечать перед Богом. Он не должен выбираться демократически. Демократическая держава, вдруг посчитавшая себя империей, глубоко ошибается. Если мы с вами обзовем церковь домом культуры, она от этого домом культуры не станет.

- То есть, вы предлагаете отказаться от выборности президента?

- Рано или поздно станет понятно, что наша автократия, в которой мы сейчас живем (слава богу, что не в олигархическо-популистской демократии!), должна будет названа своим именем. Империей. В России, на мой взгляд, наиболее успешный строй существовал в XVII веке, когда был царь и Земские Соборы. Тогда была формула: власть царю, сила слова - народу. Но именно народу, а не представительной демократии. Сейчас мы голосуем за рекламную кампанию, за шоу-бизнес. Поэтому выборы нужны только на муниципальном уровне. Не по партиям (они только разобщают население), а за конкретных людей, которых ты знаешь. А они, в свою очередь, должны избирать областных депутатов, те - депутатов Госдумы. В таком случае у нас будет именно голос земли, а не голос профессиональных политиков, которые отвлекаются на общение с народом только во время выборов.

«НЕ ВЕРЮ В ДЕМОКРАТИЮ»

- Тогда власть окончательно оторвется от народа – появится аристократия, белая кость, голубая кровь….

- Да, и это разрушает любые царства. Аристократия, она же олигархия, всегда стремится обрушить монархию и создать демократию. При ней политикам удобнее служить олигархам. Это везде, начиная с США и Великобритании. И если империя хочет сохраниться, то элиту надо освежать. Так делали лучшие цари – Петр, Иван Грозный, Федор, старший брат Петра. Они все умножали количество дворян в пику старому знатному боярству. Дворяне - служивые люди, которые росли, благодаря личным способностями. А старые олигархические роды — бояре всегда хотят сместить царя, потому что он мешает им наслаждаться жизнью.

- То есть и сейчас российская элита работает против государства?

- Вы же прекрасно понимаете, что не существовало бы нашей оппозиции, если бы элита ее не поддерживала. Напомню вам «норковую» революцию 2011 года. Кто вышел на Болотную площадь? Ватники? На Болотной площади было шуб больше, чем в меховых магазинах! Думаете, эти люди очень страдают от власти? Нет, они все от нее получили. Но хочется большего. Так происходят все революции и перевороты.

- Сейчас это возможно?

- Во время президентских выборов у нас регулярно наступает нестабильность. И Путин правильно сказал: Россию нельзя победить, ее можно только развалить. Если не будет регулярных выборов первого лица, у элит будет меньше возможности навредить.

Константин Малофеев: "Если мы с вами обзовем церковь домом культуры, она от этого домом культуры не станет". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Выходит так, что самая большая диверсия против России – один раз провести честные выборы.

- Не голосовал никогда, потому что не верю в демократию. (лишь один раз – за поправки в Конституцию, чтобы Бог был в главном законе страны). И эти сакральное воздыхания, что наш голос там что-то решает, что нужны честные выборы… Хорошо, представим – они честные, и, например, коммунисты внезапно получат 60% голосов. Как это вам?

- Будет честно. Воля народа.

- Никакой воли не будет. У нас искусственная демократия. Мы с вами голосуем не за то, что хотим. У нас суповой набор из 5-6 партий и конкретных функционеров. И голосуем мы за то, чтоб одних функционеров сменили другие. От этого нам станет лучше? Правильный ответ – нет.

Я за муниципальную демократию, когда ты голосуешь за тех, кого знаешь.

- По вашему народ – что ребенок, дай ему волю решать, куда ему идти, - забредет в самое опасное место.

- Считаю, что представительская демократия – это не воля народа, а издевательство над волей народа.

- А как понять эту волю?

- Давайте ставить вопросы на референдумы, чтобы все проголосовали. В нашем цифровом веке это не так сложно. Тогда это воля народа.

КРИТИКУЕШЬ ГОСУДАРСТВО? ИДИ В ЧИНОВНИКИ

- Что делать людям, у которых есть претензии к власти? Как власть это услышит?

- Им надо пойти на госслужбу, чтобы изменить власть изнутри. Я не являюсь восторженным почитателем нынешнего чиновничества. Но критикуя – предлагай. И рядовой гражданин, если он считает, что государство устроено настолько плохо, пожалуйста, иди, пробуй изменить его. Работай честно. Если таких людей будет хотя бы в десять раз меньше, чем тех, кто хает, власть изменится.

- Допустим, человек честный, прямодушный, приходит в чиновничество. Его там перековывают мгновенно, и он становится как все.

- Это правильный аргумент. Но именно поэтому существует монархия. Недавно в Москве шел спектакль «Аудиенция» с Инной Чуриковой. О королеве, к которой по вторникам приходили премьер-министры на чаепитие. И вот королева Елизавета спрашивает свою родственицу: как же мне управлять этими великими людьми? Мне 17 лет, а это целый Уинстон Черчилль. А та ей отвечает: это выдающиеся люди, а ты простая девочка со здравым смыслом. Ты можешь с позиции простого человека посмотреть на то, что предлагают эти люди. И решить – нужно ли это простому народу?

- Почему же идея возрождения империи не очень-то популярна в этом самом «простом народе»?

- Из-за старых советских учебников, по которым мы все учились. Но хотелось бы напомнить, что в настоящей империи, а не в том, что нам рассказывали в школе, расслоение на богатых и бедных было в два раза меньше, чем в сегодняшней России. Потому что совесть была! Потому что Шереметевы строили на свои деньги больницы, которых сейчас никто из олигархов или политиков из личного кармана не строит. Рабочий до революции получал больше, чем в 1950-60-е годы. О чем вспоминал, например, наш железный министр иностранных дел Громыко... И еще раз, дорогие читатели, обратите внимание на современные монархии. Перестаньте сравнивать наше время со сказочной Русью из советских учебников. Посмотрите на современные монархии – на Японию, Дубай, Швецию. И подумайте.

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