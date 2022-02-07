Россияне назвали самые высокооплачиваемые профессии. И не угадали

Все больше тех, кто считает, что за обеспеченным будущем нужно идти в IT — за 15 лет числа респондентов, назвавших профессию программиста выросло более чем в три раза. Фото: Shutterstock

Самой доходной россияне считают профессию политика. К такому выводу можно прийти, изучив результаты масштабного соцопроса, проведенного ВЦИОМ. Почти каждый пятый опрошенный считает, что за длинным рублем нужно идти именно в политику.

Среди других денежных сфер деятельности россияне назвали IT и программирование, а также бизнес, юриспруденцию. И только замыкают пятерку самых доходных профессий в глазах людей нефтяники и газовики.

Интересно проследить, как менялось отношение народа к тем или иным профессиям в последнее время. Так, все больше тех, кто считает, что за обеспеченным будущем нужно идти в IT — за 15 лет числа респондентов, назвавших профессию программиста выросло более чем в три раза. Набирает популярность и нефтегазовая сфера. Интересно, что в два раза больше россиян за те же 15 лет стали считать прибыльной профессию врача — тут, видимо, сказалась героическая работа медиков в пандемию, которая достойно оплачивается государством.

Еще более любопытно выглядит список профессий, в которых россияне разочаровываются. Теряет популярность классический набор 10-15-летней давности: в экономику советуют пойти только 5% респондентов против 12% раньше, а трудиться в банке — 10% против прежних 14%. Причем теряет популярность и занятие бизнесом (минус 12%), и государственная служба (минус 5%).

Отметим, что каждого четвертого опрошенного вопрос о прибыльных профессиях поставил в тупик. Не знают люди, где большие деньги зарабатывать.

- Люди вполне логично называют политику той сферой, где можно неплохо заработать, потому что это действительно так, - считает президент портала Superjob.ru Алексей Захаров. - Но, конечно, это занятие не для всех. Занятие политикой предполагает тяжелейшую психологическую нагрузку. К тому же дело это, откровенно говоря, довольно циничное. Но хорошо оплачиваемое, если делать его правильно. Думаю, не открою ни для кого Америку, если скажу, что среди политиков всегда есть как идейные люди, которые свято верят в то, что говорят, так и те, кто просто хочет хорошо зарабатывать.

НАГЛЯДНО

Самые доходные профессии, по мнению россиян

Политик - 19%

IT-специалист - 13%

Бизнес - 13%

Юрист - 11%

Банкир, врач, нефтяник - 10%

(По данным ВЦИОМ)

Где больше всего платят на самом деле

Добыча нефти и газа - 152 тысячи рублей в месяц

Менеджмент - 146,7 тысяч

Воздушный транспорт - 126,5 тысяч

IT - 121,3 тысячи

Финансы и страхование - 117,1 тысяч

(По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza)