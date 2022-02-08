«Как тренируются чемпионы WorldSkills, так должны тренироваться и вы», - международный эксперт по мехатронике Александр Арапов знает, как привести сборную к успеху

Науку об объединении узлов механики с процессами электроники называют мехатроникой. Лучших из лучших специалистов в этой сфере ежегодно определяют по итогам WorldSkills. Это международная организация, которая занимается повышением профессиональных стандартов и возрождением интереса к рабочим специальностям, через проведение международных соревнований в разных странах мира.

Российская национальная команда меньше, чем за десять лет совершила настоящий рывок, поднявшись с последнего места до статуса мировых лидеров. Все это благодаря Александру Арапову, разработавшему и опробовавшему авторскую методику подготовки мехатроников международного уровня.

СПРАВКА: Александр Арапов, международный чемпион по компетенции «мехатроника» WorldSkills, сертифицированный эксперт WorldSkills Russia, специалист по обслуживанию автоматизированного оборудования. Автор наилучшего российского результата по мехатронике на мировых соревнованиях (94,01/100 балла). Разработчик уникальной методики подготовки национальной сборной. Его ученики в национальной сборной WorldSkills Russia добились: медальона за профессионализм, чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019; абсолютного лидерства по золотым медалям в командном зачете, чемпионат Европы EuroSkills Graz 2021. Награжден благодарственным письмом Президента России В.В. Путина “За победу, активное участие в европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills - 2018 в городе Будапеште (Венгрия)”, а также благодарственным письмом министра образования и науки О.Ю. Васильевой “За вклад в успех национальной сборной Российской Федерации на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017”.

- Александр, не смотря на молодой возраст, вы уже дипломированный специалист мирового уровня. Когда в вашу жизнь пришла мехатроника, определившая, по сути, столь стремительную карьеру?

- Меня с детства всегда занимали механизмы, программирование, автоматизированные технологии и различные разработки. Хотелось участвовать во всех этих процессах, самому создавать технологические цепочки.

Я видел, что профессией будущего будет мехатроника, которая посвящена созданию и целенаправленной эксплуатации машин и систем, движение которых определяется электронно-вычислительной техникой. Мехатроника, на мой взгляд, является одной из самых перспективных наук, поскольку базируется на знаниях механики, микропроцессорной техники, информатики, электроники и компьютерном управлении движения агрегатов и машин.

Обо всем этом я узнал в политехническом колледже в 2014 году, когда выбрал мехатронику в качестве дополнительного направления, по которому студенты могут развиваться как научно-технические специалисты.

- Александр, наука робототехника - родственная дисциплина? Ведь когда говорим об агрегатах и машинах, на слуху чаще она?

- На практике робототехнику приравнивают к мехатронике в академическом и инженерном мире, хотя по определениям это не должно быть так.

На деле, робототехника – это самое перспективное направление мехатроники, которое может развиваться исключительно в её рамках. Мехатроникой можно назвать любую механическую систему, состоящую из передовых механических и электронных компонентов и требующую управления на более высоком уровне электроники и техники управления. Например, управление гидравликой, пневматикой, аэрокосмическими аппаратами и устройствами и, наконец, робототехникой.

- Как молодому специалисту получить знания и компетенции, необходимые для профессиональной карьеры в данных отраслях? Вы упомянули обучение в политехническом колледже. А как обстояло дело с практикой?

- Если говорить о современном специалисте по мехатронике, учебная дисциплина подразумевает подготовку инженеров, которые могут проектировать, разрабатывать и тестировать широкий спектр автоматизированных машин - от промышленных систем, искусственного интеллекта и медицинского оборудования до потребительских товаров. По сути, даются фундаментальные знания для создания интеллектуальных машин, которые извлекают информацию из окружающей среды и используют ее для принятия решений и определения приоритетов действий.

Дисциплина очень интересная. Я, например, с помощью движения WorldSkills на практике развил в себе навыки, о которых даже не подозревал ранее, прежде всего, технического характера. А главное, как участник международных соревнований посетил множество стран - Бразилию, Венгрию, Объединенные Арабские Эмираты, - и познакомился с удивительными профессионалами своего дела. Это позволило мне получить огромный опыт. Так получилось, что увлечение мехатроникой стало важной частью моей жизни.

Главным моим научно-практическим достижением можно считать уникальную методику подготовки специалистов международного уровня, которая раз за разом на деле доказывает свою эффективность. Например, по количеству золотых медалей наша национальная сборная стала абсолютным лидером в командном зачете на чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021 в прошлом году.

- Как вы стали участником самых масштабных в мире и Европе соревнований по профессиональному мастерству? Какой отбор пришлось пройти, чтобы представлять Россию на международных чемпионатах WorldSkills? Наверняка конкуренция очень высокая.

- Да, так и есть. Действительно только лучшие из лучших специалистов могут попасть в состав национальной сборной страны и имеют честь представлять Россию на международном чемпионате. Однако для этого требуется приложить много усилий и пройти длинный путь к чемпионству.

Для начала, необходимо пройти все этапы чемпионата WorldSkills Russia, а именно, победить на региональном уровне, после показать хороший результат на отборочных соревнованиях, а в завершении занять призовое место на самом главном чемпионате страны в рамках движения WorldSkills Russia - в финале Национального чемпионата. Таким образом, победивших специалистов включают в расширенный состав сборной страны, где уже потом среди всех претендентов проводится дополнительный отбор за место в основном составе.

Такой путь был и у меня. После моего успеха в финале национального чемпионата в 2016 году, я принял участие в дополнительном отборе перед мировыми соревнованиями WorldSkills Abu Dhabi 2017. А через год снова участвовал в отборе, уже перед европейскими соревнованиями EuroSkills Budapest 2018.

И каждый раз перед международными этапами мне приходилось доказывать на отборочных соревнованиях между участниками расширенного состава сборной страны (все они призеры финала национального чемпионата разных лет), что я являюсь лучшим представителем по мехатронике в России и заслуженно имею право участвовать в самых престижных чемпионатах.

- Вам принадлежит своего рода рекорд участия специалиста в чемпионатах за национальную сборную - набрано 94,01/100 балла. Как долог был ваш путь к чемпионству?

- Россия не так давно принимает участие в движении WorldSkills. Дебют национальной сборной был на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Leipzig 2013 в Германии, заняли последнее место. Что касается наград непосредственно в компетенции «Мехатроника» до моего участия за сборную, одной из первых для России был медальон за превосходство (Medallion for Excellence), но высоких результатов так и не получалось достигнуть. Россия на тот момент была ещё в начале своего профессионального пути, без конкретной выстроенной стратегии тренировок, которые могли бы принести результат стране.

Все началось с того, что меня, как члена расширенного состава национальной сборной России WorldSkills Russia отправили на тренировки и обмен опытом у лучших представителей данной компетенции WorldSkills в мире. Речь о Бразилии, на счету её представителей множество призовых мест на чемпионатах мира WorldSkills. В отличии от России, например, они уже давно являются членами данного движения с отлаженной и отработанной стратегией на получение высоких результатов. Бразильцы подняли свои навыки в мехатронике на новый уровень.

В Бразилии я тренировался у лучших и перенимал все необходимые новые навыки, чтобы в дальнейшем выстроить свой собственный план тренировок и деятельности в целом, чтобы добиваться высоких результатов на международном уровне. Я понимал, что ключ к успеху в системе подготовки.

В итоге, именно благодаря разработанной уникальной методике тренировок к соревнованиям мирового уровня, нашей команде удалось занять 8 место в общем зачете WorldSkills Abu Dhabi 2017, что остается и по настоящее время самым высоким результатом на мировых соревнованиях для России по компетенции «Мехатроника». А на следующий год на EuroSkills мы и вовсе принесли первую в истории медаль для России по мехатронике.

- Сложным было то самое, победное задание?

- Нам нужно было создать две станции, которые выдают заготовки, обрабатывают их по цвету, накрывают крышками и выдают как готовый продукт. Эта компетенция единственная, результат в которой оценивается при участии самих конкурсантов. Баллы ставят по таким критериям, как: например, загорелась ли лампочка, накрылась ли она крышкой. Эксперты просят нажимать кнопки, потом оценивают, как мы выполнили задачу. Сильных команд было несколько, но выделялись представители Венгрии. Они чувствовали себя настоящими хозяевами положения. Мы не хотели, чтобы они искали ошибки заранее, еще до полного завершения работы, поэтому в перерывах накрывали свою разработку российским флагом. Все получилось, мы победили. Я был награжден дипломом за 2 место, а Россия в медальном общекомандном зачете добилась первого места. Впервые страна заняла первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых медалей среди всех 29 стран-участниц.

- Расскажите подробнее о вашей системе тренировок, какие принципы она включает? Какие результаты дала?

- Основой для этой системы тренировок послужил личный накопленный опыт и знания, полученные во время тренировок и стажировки в Бразилии. Методика включает в себя такие аспекты, как, организация тренировочного процесса при подготовке к чемпионатам, организация работы специалистов во время чемпионата. И, также немаловажный аспект, выстраивание правильного окружения во время чемпионата. Все эти факторы влияют на конечный результат специалиста на международном чемпионате.

Например, со дня, когда ты первый раз появился на конкурсной площадке, - это, как правило, несколько дней до начала проведения чемпионата, - и до закрытия церемонии награждения, необходимо максимально сконцентрироваться, это сильно способствует успеху. Нужно отключиться от внешних источников информации, которые могут потенциально помешать думать, не только о чемпионате, но и о заданиях. Для этого выключаются телефоны, прекращается связь со всеми близкими, друзьями и так далее. Все это подождёт, не нужно отвлекаться от чемпионата, на эти дни он - это самое главное, о чем стоит думать. В дни проведения чемпионата должно быть все предельно ясно, что и когда нужно сделать. После очередного дня подводятся личные промежуточные итоги соревнования, что получилось, а что нет и почему. Решается, что можно сделать, чтобы эти ошибки не повторялись. Анализируется вся информация на завтра, разбираются возможные вариации событий, которые могут потенциально ожидать на соревнованиях.

Если сравнивать мою программу с предыдущим подходом к подготовке национальной сборной, то можно отметить, что до этого в стране не было достаточного опыта и навыка в данной компетенции, чтобы вообще правильно разработать программу. Самое главное отличие, что до этого не было целостной структуры и понимания, как правильно действовать и что для этого требуется, чтобы достичь результата.

Наглядным результатом эффективного применения моей методики являются как мои собственные достижения - максимальное количество полученных баллов и позиция (8 место) среди всех российских команд на WorldSkills Abu Dhabi 2017, а также медальон за профессионализм и первая медаль для России по мехатронике на международной арене в EuroSkills 2018. С 19 и 14 места на мировых соревнованиях в 2013 и 2015 году соответственно, российская национальная сборная поднялась на 9 место в 2019 году. А в 2021-м на чемпионате Европы EuroSkills мы заняли 1 место.

- Расскажите о ваших планах, какие цели ставите сейчас перед собой?

- Свою будущую карьеру я непременно хочу связать с мехатроникой и робототехникой, активно развивать свои будущие проекты и эволюционировать как специалист. У этих направлений нет границ и огромный потенциал для роста. Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Новые технологии и разработки - все это то, что ждет нас в будущем и они никак не смогут обойтись без мехатроники как передовой науки.