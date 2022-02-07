Михаил Мишустин: Подростки смогут без участия родителей зайти в свои электронные дневники и посмотреть оценки

Правительство разрешило молодым людям от 14 лет самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Все лучшее — детям. Следуя этому лозунгу, правительство подготовило постановление, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин 7 февраля на совещании с вице-премьерами, которое прошло в режиме видеоконференции.

- А за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы, - уточнил глава правительства. - И ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись. Например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание либо информацию о поступлении в учебное заведение. Если молодой человек захочет подработать во время каникул, также сам сможет оформить заявку.

До принятия документа несовершеннолетние могли пользоваться порталом только только через учётную запись родителей.

- Это не всегда удобно, - отметил премьер.

По его словам, нововведение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов.

Кроме того, решено проводиться постоянный мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

- Все организации, которые этим занимаются, станут направлять сведения в специальную информационную систему, - рассказал Мишустин. - Таким образом мы создадим механизм оперативного получения и обработки данных обо всех государственных услугах, которые оказываются в нашей стране. Это позволит формировать предложения по повышению качества их предоставления. Можно будет четко понимать, какой формат для людей удобнее, как для граждан предпочтительнее за получением услуг обратиться – через многофункциональные центры либо дистанционно, без личного присутствия, в круглосуточном режиме. Какому направлению нужно уделить особое внимание, как в целом можно оптимизировать эти процедуры.