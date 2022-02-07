Банки усилят контроль за счетами и переводами россиян: кого это может коснуться

Каждая новость «об усилении контроля за счетами» обычно вызывает кучу вопросов. Фото: Shutterstock

Банки будут активнее отслеживать денежные переводы между гражданами и усилят контроль за подозрительными счетами. Это одна из задач, которая поставлена в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.

Задача не новая, на что указали сайту kp.ru эксперты банковской отрасли. Ей посвящены сентябрьские Методические рекомендации ЦБ о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц. Большинством банков они уже выполняются.

В методичке разъясняется и с чем и кем таким образом предполагается бороться. Это отмывание нелегальных доходов, полученных преступным путем, нелегальная предпринимательская деятельность. В частности, как следует из рекомендаций ЦБ, власти хотят пресекать расчеты теневого игорного бизнеса (подпольные онлайн-казино и онлайн-лотереи), нелегальных участников финансового рынка («левые» форекс-дилеры, организаторы финансовых пирамид), а также криптовалютных обменников (а это к вопросу, почему контроль за счетами граждан попал в дорожную карту по криптовалютам).

Большинство граждан, конечно, не против, чтобы Центробанк поактивнее боролся с финансовыми мошенниками и иже с ними. Но каждая новость «об усилении контроля за счетами» обычно вызывает кучу вопросов совсем другого рода. Что, теперь соседке 100 рублей нельзя перевести? А если постоянно родителям в другой регион деньги посылаешь — у них счет не заблокируют, посчитав регулярные поступления доходами от нелегальной предпринимательской деятельности?

-Критерии, по которым «вычисляют» подозрительные счета (см. «Важно»), далеки от привычного поведения большинства простых граждан. Вряд ли вы на ежедневной основе получаете переводы от десятков людей или переводите кому-то более миллиона в месяц. При этом банкиров интересует еще и частота таких ситуаций. Попадут в мониторинг те счета, где подозрительное поведение “хроническое”, - поясняет директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» (платформа для работы с фрилансерами) Сергей Сухоставец. - Если вдруг родственники вспомнили про ваш день рождения и засыпали вас денежными подарками, беспокоиться за блокировку счета не надо, хотя вроде бы и налицо признаки сомнительных операций. А вот тем, кто получает ежедневно, а не раз в год, большое количество переводов от разных физлиц за товары или услуги, беспокоиться надо. И лучше зарегистрироваться в качестве самозанятого. Иначе можно столкнуться не только с блокировкой операций, но и с расторжением банковского договора.

ВАЖНО

Какие переводы могут посчитать сомнительными

Их признаки перечислены в сентябрьских методических рекомендациях ЦБ. Все это касается именно физических лиц — то есть граждан

-Слишком много переводов с одного счета или на этот же счет от разных людей (или разным людям) - например, более чем от 10 разных лиц (или лицам) в день, более чем от 50 в месяц.

-Необычно много операций по зачислению и (или) списанию денег - например, более 30 операций в день.

-Значительные объемы операций между гражданами - например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц.

-Очень короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денег и их списанием.

-Средний остаток денег на счете или электронной банковской карте на конец дня в течение недели не превышает 10% от среднего объема ежедневных операций по этому счету (то есть, грубо говоря, через счет постоянно проходят какие -то суммы, которые там не задерживаются даже до вечера).

-При большом количестве операций со счета не осуществляются платежи, характерные для обычного человека: оплата коммуналки, сотового телефона, покупка еды, товаров и услуг.

-С одного и того же устройства (например, телефона) переводы осуществляют очень разные люди (речь тут не о паре людей, которые могут быть мужем с женой, а о постоянной «текучести»).