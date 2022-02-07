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Экономика7 февраля 2022 11:59

Банки усилят контроль за счетами и переводами россиян: кого это может коснуться

Сайт kp.ru напоминает признаки денежных переводов, которые могут посчитать сомнительными
Елена ОДИНЦОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Каждая новость «об усилении контроля за счетами» обычно вызывает кучу вопросов.

Каждая новость «об усилении контроля за счетами» обычно вызывает кучу вопросов.

Фото: Shutterstock

Банки будут активнее отслеживать денежные переводы между гражданами и усилят контроль за подозрительными счетами. Это одна из задач, которая поставлена в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.

Задача не новая, на что указали сайту kp.ru эксперты банковской отрасли. Ей посвящены сентябрьские Методические рекомендации ЦБ о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц. Большинством банков они уже выполняются.

В методичке разъясняется и с чем и кем таким образом предполагается бороться. Это отмывание нелегальных доходов, полученных преступным путем, нелегальная предпринимательская деятельность. В частности, как следует из рекомендаций ЦБ, власти хотят пресекать расчеты теневого игорного бизнеса (подпольные онлайн-казино и онлайн-лотереи), нелегальных участников финансового рынка («левые» форекс-дилеры, организаторы финансовых пирамид), а также криптовалютных обменников (а это к вопросу, почему контроль за счетами граждан попал в дорожную карту по криптовалютам).

Большинство граждан, конечно, не против, чтобы Центробанк поактивнее боролся с финансовыми мошенниками и иже с ними. Но каждая новость «об усилении контроля за счетами» обычно вызывает кучу вопросов совсем другого рода. Что, теперь соседке 100 рублей нельзя перевести? А если постоянно родителям в другой регион деньги посылаешь — у них счет не заблокируют, посчитав регулярные поступления доходами от нелегальной предпринимательской деятельности?

-Критерии, по которым «вычисляют» подозрительные счета (см. «Важно»), далеки от привычного поведения большинства простых граждан. Вряд ли вы на ежедневной основе получаете переводы от десятков людей или переводите кому-то более миллиона в месяц. При этом банкиров интересует еще и частота таких ситуаций. Попадут в мониторинг те счета, где подозрительное поведение “хроническое”, - поясняет директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» (платформа для работы с фрилансерами) Сергей Сухоставец. - Если вдруг родственники вспомнили про ваш день рождения и засыпали вас денежными подарками, беспокоиться за блокировку счета не надо, хотя вроде бы и налицо признаки сомнительных операций. А вот тем, кто получает ежедневно, а не раз в год, большое количество переводов от разных физлиц за товары или услуги, беспокоиться надо. И лучше зарегистрироваться в качестве самозанятого. Иначе можно столкнуться не только с блокировкой операций, но и с расторжением банковского договора.

ВАЖНО

Какие переводы могут посчитать сомнительными

Их признаки перечислены в сентябрьских методических рекомендациях ЦБ. Все это касается именно физических лиц — то есть граждан

-Слишком много переводов с одного счета или на этот же счет от разных людей (или разным людям) - например, более чем от 10 разных лиц (или лицам) в день, более чем от 50 в месяц.

-Необычно много операций по зачислению и (или) списанию денег - например, более 30 операций в день.

-Значительные объемы операций между гражданами - например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц.

-Очень короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денег и их списанием.

-Средний остаток денег на счете или электронной банковской карте на конец дня в течение недели не превышает 10% от среднего объема ежедневных операций по этому счету (то есть, грубо говоря, через счет постоянно проходят какие -то суммы, которые там не задерживаются даже до вечера).

-При большом количестве операций со счета не осуществляются платежи, характерные для обычного человека: оплата коммуналки, сотового телефона, покупка еды, товаров и услуг.

-С одного и того же устройства (например, телефона) переводы осуществляют очень разные люди (речь тут не о паре людей, которые могут быть мужем с женой, а о постоянной «текучести»).

Экономика: Финансы/цены