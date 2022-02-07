В России побит рекорд времен Советского Союза по объемам жилищного строительства

В январе этого года жилья введено в строй на 14% больше, чем в том же месяце 2021-го. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2021 года введено в строй 92,6 млн кв. м жилья - это на 13% превышает показатели предыдущего года и стало самым большим показателем за всю историю, начиная с времен Советского Союза (для справки: рекорд РСФСР был зафиксирован в 1987 г. - 72 млн кв. м).

Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с вице-премьерами, которое провел 7 февраля премьер Михаил Мишустин. Совещание проводилось в режиме видеоконференции.

- Такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 млн семей, или почти 10 миллионам человек, - отметил Хуснуллин.

По его словам, увеличение объемов строительства продолжается: в январе этого года жилья введено в строй на 14% больше, чем в том же месяце 2021-го.

А целевые показатели жилищного строительства еще выше.

- Глава государства поручил обеспечить увеличение объемов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год к 2030 году, создавая еще больше возможностей для российских семей переехать в современные дома, - сказал Мишустин. - И крайне важно, чтобы новые районы были благоустроенными для комфортной жизни. Там должны быть и детские садики, школы, поликлиники, и, конечно, все необходимые коммуникации – инженерные сети, дороги.

Государство оказывает помощь застройщикам. Например, на создание сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктуры им предоставляются субсидии в рамках специальной программы «Стимул». В прошлом году это позволило ввести 5,5 млн кв. м жилья. В текущем году, отметил Мишустин, на реализацию программы предусмотрено около 30 млрд рублей.

- Нужно, чтобы новые районы были приспособленными для жизни и там имелась вся необходимая инженерная инфраструктура, нормальные дороги, - отметил премьер. - Все это имеет большое значение для удобства людей.