Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк удивила своим отношением к Петру Чернышеву

На днях муж больной раком Анастасии Заворотнюк принимал поздравления по случаю своего 51-летия. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях муж больной раком Анастасии Заворотнюк принимал поздравления по случаю своего 51-летия. В адрес Петра Чернышева оставили много теплых слов его коллеги-фигуристы, а также друзья семьи. Однако поклонники с удивлением обнаружили, что старшая дочь жены Анна никак не отреагировала на праздник отчима. Поклонники тут же решили, что в семье случился раскол и бросились за разъяснениями к девушке.

Дочь Анастасии Заворотнюк демонстративно не поздравила отчима Петра Чернышева с днем рождения, чем вызвала настоящий переполох. Фанаты потребовали от Анны объяснений.

Красавица молчать не стала и оправдалась перед подписчиками. Она ответила на вопрос о том, почему не поздравила Чернышева с 50-летием: "А почему должна была?"

К слову, в последнее время фолловеры все чаще докучают Анне бестактными вопросами. Так, до этого бесцеремонная публика интересовалась, когда же девушка подробнее расскажет о состоянии тяжелобольной родительницы и покажет ее свежие снимки.

"Мама боец. Все будет хорошо. Совместное фото мы не выложим. Для чего это? Я понимаю, когда спрашивают друзья. Очень благодарна за то, что они и не спрашивают, а если делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди начинают задавать вопросы, которые мне неудобно даже озвучить, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь - не цирк. Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче", - отвечала она сплетникам.

Из-за болезни мамы Анне пришлось обратиться к специалисту, чтобы хоть как-то улучшить свое моральное состояние. "Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Я поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением. Я узнала, что такое настоящая депрессия и как важно любить жизнь. Сейчас я безмерно благодарна людям, которые буквально вытащили меня с самого дна", - делилась девушка.