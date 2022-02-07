«Омикрон» пошел в разнос: штамм коронавируса вызывает новые симптомы

Штамм «омикрон» может вызывать смешанные симптомы, не характерные для ОРВИ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Штамм «омикрон» может вызывать смешанные симптомы, не характерные для ОРВИ. Об этом сообщается в британской прессе, со ссылкой на портал сбора данных о симптомах пациентов с ковидом Zoe Covid Study.

В Великобритании большинство заболевших «омикроном» по прежнему сообщают о таких симптомах, как насморк, температура, головная боль и усталость. Однако, возможно, «омикрон» способен вызывать и другие симптомы, не похожие на ОРВИ, но похожие на аллергические кожные реакции. Впервые о сыпи, сухости кожи и местных воспалениях при COVID-19 заговорили еще во времена дальнего предшественника «омикрона» - «альфы». Но за последнее время все чаще британцы с положительным ПЦР-тестом на «омикрон» жалуются на симптомы кожных болезней.

1. «Ковидные пальцы» и сухая кожа

На самом деле эти симптомы были замечены у некоторых больных коронавирусной инфекцией в апреле 2021 года (https://covid.joinzoe.com/post/covid-symptoms-skin-rash ). Тогда пациенты в Великобритании, описывая то, как у них протекает ковид в приложении ZOE, стали говорить о том, что пальцы ног становились красными, а иногда и фиолетовыми из-за воспалений и покрывались сыпью. Похоже, что теперь эти симптомы проявляются и при варианте «омикрон».

2. Потрескавшиеся и воспаленные губы

Такие проблемы с губами стали отмечать у себя заболевшие «омикроном» англичане. Правда, при гриппе, например, кожа губ также может воспаляться и трескаться.

3. Экзема на шее и груди

Британские врачи-дерматологи отмечают, что их пациенты, переболевшие ковидом, жалуются на сухость кожи и розовую сыпь на шее и груди. Сыпь эта порой доходит до состояния экземы. Высыпания появляются во время болезни коронавирусом и могут оставаться и после выздоровления.

4. Потница и крапивница на руках, ногах и локтях

Потница появляется у тех, кто переносит ковид с высокой температурой. Сыпь может оставаться от нескольких дней до нескольких недель. У некоторых похожая кожная реакция проявляется как крапивница, а у других развивается по типу «обморожения» - то есть образуются фиолетовые или красные участки воспаления, которые могут высыпать как бугорки на коже.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- В подобных симптомах нет ничего специфического, что относилось бы только к инфекции, вызываемой штаммом «омикрон», - говорит врач иммунолог – аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. - В осеннее – зимний сезон все воспалительные процессы и заболевания в организме идут с усилением симптоматики, которая связана с сухостью кожи, с потрескавшимися губами, с местными воспалениями. Это настолько типично, насколько это может быть при острых респираторных вирусных инфекциях, при гриппе, например. У кого-то появляются «заеды» вокруг рта. Все это неприятно, но, к сожалению, нередкая ситуация, связанная с респираторными инфекционными заболеваниями.

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