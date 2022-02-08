Медикам и пациентам нужна помощь. Открыта запись добровольцев в «красные зоны»

В программу обучения добровольцев входят два занятия по основам ухода

Добровольцы православной службы помощи «Милосердие» посещают «красные зоны» с июля 2021 года. Первый клич был брошен летом и на него откликнулись более тысячи человек. Тогда для всех добровольцев организовали краткосрочные курсы по уходу от Синодального отдела по благотворительности на базе Учебного центра церковной Больницы Святителя Алексия при поддержке Департамента здравоохранения и Департамента социальной защиты Москвы. И сейчас нуждающимся тоже требуется ваша помощь.

- Я призываю всех, у кого есть хотя бы четыре часа времени в неделю, чтобы помочь другим, присоединиться к нашим добровольцам, — обратился к москвичам председатель Синодального отдела по благотворительности и руководитель православной службы «Милосердие» епископ Пантелеимон.

В программу обучения добровольцев входят два занятия по основам ухода продолжительностью около трех часов. Здесь учат кормить пациентов, менять им памперсы, стричь ногти, мыть голову и многому другому. Еще одно занятие, посвященное духовным основам милосердия, проводит сам епископ Пантелеимон.

В числе волонтеров - представители разных профессий, возраста, образования и достатка

За полгода на курсы отравлено свыше 1000 заявок, а до самого обучения дошли более 500 человек. В числе волонтеров - представители разных профессий, возраста, образования и достатка. Они не только ухаживают за больными, но и общаются с ними, поддерживают тех, кто лишен утешения родных и близких.

Сейчас в «красные зоны» постоянно выходят 350 добровольцев, хотя потребность гораздо больше. Помощь нужна не только пациентам. но и врачам, медсестрам.

Записаться в добровольцы «красных зон» можно, заполнив анкету на сайте miloserdie.help или позвонив по телефону +7-991-609-17-81 (в будние дни с 10 до 19).