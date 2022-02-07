Бывший посол США: Американцы надеялись, что Собчак будет следующим президентом России

Бывший посол США в Москве (2012-2014 годы), а ныне профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гостем очередного выпуска «Осторожно, Собчак» стал бывший посол США в Москве (2012-2014 годы), а ныне профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. Встреча Ксении Собчак с известным дипломатом проходила в американском университете Стэнфорд, который, по словам российской журналистки, «всячески демонизируется в России».

Во время интервью Макфол вспоминал годы своей работы в России, - сначала в качестве политолога, а затем дипломата и рассуждал, почему в России его признали «врагом №1» и запретили въезд в страну (напомним, в свое время официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Макфолу отказано в российской визе, поскольку он целенаправленно портил отношения между двумя странами).

О работе послом и ученым

- Я никогда не был профессиональным послом. Обама попросил меня об этом, это не было моим предложением. Моя профессиональная работа - это академическая деятельность, - признается Макфол. - Особенно в России, многие считают, что моя работа посвящена исключительно изучению России. Но моя диссертация была о Южной Африке. Мои работа посвящены африканским странам, Польше, Китаю. Я политолог, я изучаю как международные отношения связаны с политическими движениями. Профессором я работаю 25 лет, а послом - всего два года. Если была бы возможно вернуться к работе в администрации (президента - ред.), я бы вернулся.

Об отрицательном имидже в России

- Мне очень жаль, что сейчас такие отношения между Россией и Америкой. Я 30 лет работал, чтобы это было бы иначе. Для меня трагедия, что ваш президент меня ненавидит.

О первой встрече с Собчаком и Путиным

- В 1990-91 годах я был в России, тогда мы встречались с Собчаком, а рядом сидел господин Путин и господин Сечин. Это был первый раз, когда я познакомился с этими людьми. С Игорем Ивановичем мы устроили семинар для мэра (Собчака - прим. ред.) и это был демократический процесс. Анатолий Собчак был впечатляющим человеком, огромная харизма, очень образованный. Для американской делегации встреча с Собчаком была - oh my God! (О, мой Бог! - англ.), такой классный человек. Мы надеялись, что он будет следующим президентом. Сидевшие рядом с Собчаком уже не могли произвести никакого впечатления. Путин был в тот момент помощником Собчака, он был спокоен. В 90-е годы, если бы меня спросили, кто будет следующим президентом России, то Путин не был бы в этом списке. Когда он стал президентом, для меня это было большим удивлением.

О российско-американских отношениях

- Я назову точную дату, когда понял, что перезагрузки не будет. 22 сентября 2011 года, съезд «Единой России». Когда Путин заявил, что становится кандидатом в президенты, а Медведев становится премьер-министром. Через два дня я встретился с Обамой, и он меня спросил: «Майкл, ну что ты думаешь?» Я сказал: «Конечно, надо искать общий язык с Путиным, тем более вы уже встречались. Но это будет другой человек». И действительно, это были другие отношения с Обамой, когда он стал президентом.

Об отношении США к России в 1990-е годы

- Билл Клинтон не считал Россию врагом. Он считал, что Ельцин его друг, даже когда это было ошибкой, в частности, в 1993 году он ему все равно помогал. У нас не было плана Маршалла, большой идеи, что в России надо консолидировать демократию и капитализм. Мы победили в Холодной войне и все было прекрасно.