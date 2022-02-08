Олимпийский гимн на церемонии открытия Олимпиады в Пекине спели дети из маленькой горной деревни

Ребята из простых сельских семей, получив задание выучить слова гимна на греческом языке, около четырех месяцев готовились к своему выступлению. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо». Одним из самых важных моментов церемонии открытия стал Олимпийский гимн – его исполнил детский хор во время поднятия олимпийского флага. Юные китайцы, спевшие гимн на греческом языке, сорвали бурю аплодисментов и моментально стали мировыми звездами. Зрители из разных стран, смотревшие прямую трансляцию церемонии открытия, отметили, насколько трогательно звучала мелодия в исполнении детей.

Как выяснилось сейчас, юные певцы – вовсе не столичные звезды из лучших школ Пекина, как можно было подумать. Все участники этого потрясающего хора под названием «Маланьхуа» живут в маленькой горной деревне Чэннаньчжуан уезда Фупин города Баодин провинции Хэбэй. В хоре поет 44 ребенка, самому младшему из них 5 лет, старшему – 11. Ребята из простых сельских семей, получив задание выучить слова гимна на греческом языке, около четырех месяцев готовились к своему выступлению.

По словам главного режиссера-постановщика церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 Чжана Имоу, такой выбор певцов для исполнения гимна несет особый смысл: он символизирует победу Китая над бедностью. «Сегодня дети Китая, дети из горной местности, отличаются от детей прошлого. Они стоят на олимпийской сцене и поют на греческом языке, и этим все сказано», – сообщает издание «Жэньминь жибао».

– Эти дети искренние и простые, – рассказал режиссер Чжан Имоу. – В этот раз соревнования в рамках Олимпийских игр проходят в Пекине и провинции Хэбэй. Исполнение гимна детьми из места-организатора Олимпиады крайне символично.

Напомним, в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине приняли участие 95 стран, в том числе представители команды Олимпийского комитета России. Знаменосцами российской сборной стали хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Прямую трансляцию церемонии открытия Олимпиады смотрели зрители в десятках стран мира.