Анна Цуканова-Котт в шоу «ОК на связи»: «Каждая актриса в нашей стране мечтает сняться с Яценко»

Анна Цуканова-Котт в шоу «ОК на связи». Фото: Леся Гусева.

3 февраля на экраны вышла комедийная мелодрама «День слепого Валентина», которая рассказывает о любви, способной преодолеть любые преграды. Анна эксклюзивно рассказала о своём авторском туре в Аргентину, о прохождении курсов Гарварда, съёмках фильма и критериях выбора проектов, в которых она участвует.

Запись эфира доступна в официальной группе «ОК на связи» в Одноклассниках.

Фото: Леся Гусева.

Расшифровка ярких моментов эфира:

Чего ожидать поклонникам в ближайшее время?

Сейчас выходит четыре ролика, которые мы сделали совместной с Иреной Понарошку. Первый ролик — про созависимость, второй — зависимость от еды, третий — про зависимость от диеты, четвёртый — про решение проблемы зависимости как медитация. Мы растём, если раньше это было пять человек, то сейчас команда состоит из 20 профессионалов, которая производит такие видеоролики.

Про авторский тур в Аргентину

Я сделала авторский тур «Ешь Искусство» и мы летим в Аргентину в апреле, будет ограниченное количество мест. Это недельное путешествие, в котором каждый день запланирован новый ресторан. Также будут духовные практики, связанные с едой и личным самоощущением и осознанностью.

Фото: Леся Гусева.

Про изучение английского

Я занимаюсь английским с педагогом и, чтобы каждый раз не проходить Present Simple, мы берём интересные курсы Гарварда и проходим их. У нас каждый урок — это новый урок курса. Я сразу убиваю двух зайцев.

Почему фильм «День слепого Валентина» так называется?

По сюжету героиня пошла вместо подруги на свидание вслепую. Так получилось, что Валентин оказался «слепым», и люди полюбили друг друга. Через ошибку произошло что-то хорошее.

Фото: Леся Гусева.

В фильме несколько новелл, они все связаны с днем Святого Валентина, но все они снимались в мае. Как это происходило?

Мы снимали сцену и клали снег на улице специальной киношной солью. И всё это было в центре Москвы в Мансуровском переулке. У фильма прекрасный продюсер, актёрский состав.

Я наконец снялась с Александром Яценко. Мы встретились в фильме «День слепого Валентина» и сыграли там любовь. Каждая актриса в нашей стране мечтает сняться с Яценко.

Как ты выбираешь проект, в котором будешь участвовать?

Самое важное — это режиссёр и актёрский состав. Сейчас выходит ещё одна картина Сони Карпуниной, — жены Клима Шипенко — в которой снимались Милош Бикович, Кристина Асмус. В ней я тоже приняла участие, играла роль подруги Кристины Асмус, была парикмахершей-корреспонденткой. Это дебют Сони Карпуниной, первый полный метр, насколько я знаю. Состав потрясающий, операторы, команда. Сами съёмки проходили в Калининграде. Я с радостью согласилась. Для меня самое главное, чтобы на съёмках были люди, которых я знаю.

Фото: Леся Гусева.

«День слепого Валентина» снимал Александр Баршак. Давал ли он импровизировать или вы строго шли по сценарию?

Саша Баршак потрясающий, я с ним очень давно знакома, с 18 лет. В первую очередь, нужно хорошо знать текст. Когда ты выучил текст, ты уже можешь импровизировать. Он нам разрешал делать актёрские дубли, шалить, что-то придумывать и переставлять слова местами. Нам было весело, легко и интересно друг с другом.

Как вы относитесь ко Дню Святого Валентина?

Для меня это день, когда можно официально выпросить подарок. Я заранее продумываю, что хочу, и конкретно говорю. У Саши своё представление о подарках, он человек искусства, а у меня своё представление о подарках. Между нами вообще пропасть, у нас 16 лет разницы, а вместе мы уже 15 лет, у нас двое детей.

У нас в семье всё жестко: Новый год, День Святого Валентина, 8 марта.

Какие хорошие установки, привычки дети взяли у вас или выработали сами?

Я объяснила сыну, что понятие «профессия» устарело, потому что сейчас люди занимаются очень многим одновременно. Я учу его заниматься всем и не ограничивать себя.