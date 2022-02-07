Россия и Казахстан укрепляют сотрудничество

Фото: фонд Росконгресс

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и посла Республики Казахстан в Российской Федерации Ермека Кошербаева. Дипломаты обсудили развитие сотрудничества между странами в различных секторах экономики, а также участие делегации Казахстана в ключевых деловых мероприятиях, в том числе в юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

«Российская Федерация заинтересована в развитии и укреплении отношений в рамках евразийского пространства. Участники бизнес-сообществ России и Казахстана проявляют взаимный интерес к сотрудничеству по целому ряду направлений экономики, торговли и культуры. Представители малого и крупного бизнеса Казахстана традиционно принимают активное участие в деловых форумах, в том числе в Петербургском международном экономическом форуме. В этом году в рамках ПМЭФ будет представлено новое направление – агрофудтех, это одно из направлений, по которому наши страны должны развивать взаимодействие», – отметил советник Президента России Антон Кобяков.

Участники встречи обсудили участие делегации Казахстана в Петербургском международном экономическом форуме на самом высоком уровне, а также организацию в рамках деловой программы Форума сессии с участием представителей бизнеса обеих стран.

«Россия является нашим стратегическим партнером, товарооборот между Россией и Казахстаном в прошлом году составил 24 млрд долларов США, для нас это рекордный показатель. Делегация Казахстана планирует принять активное участие в ПМЭФ-2022, на полях которого будет подписан ряд стратегически важных соглашений между представителями наших стран. В настоящий момент ведется работа по открытию консульства Казахстана во Владивостоке, возможно, уже к моменту проведения Восточного экономического форума наше представительство будет работать на Дальнем Востоке. Также мы возобновили проработку открытия консульства в Екатеринбурге, работа которого даст новый импульс развитию сотрудничества в области промышленности», – подчеркнул посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев. Он также подтвердил заинтересованность участия Казахстана и в других деловых мероприятиях, в том числе в Восточном экономическом форуме, Мировом энергетическом конгрессе, Петербургском международном юридическом форуме.На встрече обсудили необходимость развития и интенсификации диалогов по вопросам экономики, финансов и сельского хозяйства, размещение компаний из Казахстана на Санкт-Петербургской валютной бирже, а также развитие совместных инвестиционных проектов, в том числе при участии дочерней организации Фонда Росконгресс – Фонда «РК-Инвестиции». Запланирован ряд мероприятий в области культуры, в том числе проведение Дней Казахстана в России.