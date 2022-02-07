Procter & Gamble и «Магнит» запускают проект по аренде экоквартир для ответственных путешественников

В рамках проекта любой желающий может арендовать квартиру, в которой используются базовые решения, оказывающие влияние на окружающую среду: экономия воды, электроэнергии, сортировка и раздельный сбор бытовых отходов. Квартиры укомплектованы продукцией брендов P&G и от розничной сети «Магнит», использование которых поможет сделать ежедневный быт каждого домохозяйства более экологичным. Проект является частью стратегической партнерской инициативы компаний P&G и «Магнит» «Начни заботиться о планете дома», которая стартовала в январе 2022 для развития и популяризации бытовых экопривычек. Послом инициативы стала юный блогер и певица Милана Хаметова.

Согласно исследованиям Schneider Electric, домохозяйства являются одним из трех основных антропогенных источников выбросов парниковых газов – 34% CO2 генерируется обычными домами. Если подходы к потреблению ресурсов не изменятся, то к 2050 году расходы электроэнергии вырастут вдвое. Кроме того, домохозяйства являются серьезным источником бытовых отходов, большая часть из которых попадает на полигон, – в среднем каждый россиянин производит порядка 400 кг мусора в год*. Procter&Gamble планомерно использует свои ресурсы и инновации для новых решений проблемы загрязнения окружающей среды. Инициатива «Начни заботиться о планете дома» и проект «Экодом P&G и «Магнит» активно поддерживают потребителей, предоставляя инструменты и информацию о том, как простые привычки в быту могут существенно изменить состояние планеты.

Пилотный «Экодом P&G и “Магнит”» запускается в Москве в феврале 2022 года, далее экоквартиры появятся в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Екатеринбурге. Для доступного и комфортного информирования и упрощения выбора экологичных опций, предлагаемых в квартирах, экодом от P&G и «Магнит» будет сопровождаться инструкциями, советами и гайдами по ответственному потреблению, начиная от этапа бронирования и далее на протяжении всего срока пребывания в арендуемом объекте проживания. Аренда экоквартир осуществляется через портал для путешественников Booking.com.

«Полезные привычки в домашней рутине могут внести значительный вклад в здоровое будущее планеты. Сортировка мусора и многоразовая упаковка – это важные элементы, но мы хотим донести ключевую роль и других экопривычек в гигиене, стирке, мытье посуды и уборке дома. Продукты наших брендов могут помочь значительным образом снизить личный карбоновый след, а также использование воды, энергии и упаковки. Однако именно от потребителей, от их знаний и привычек зависит, будет ли полностью задействован весь экопотенциал наших продуктов. Теперь у потребителей есть возможность не менять свои экопривычки в путешествиях, а также развить свой опыт взаимодействия с эко-инфраструктурой», – комментирует старт инициативы Руслан Ноздряков, старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию Procter&Gamble в Восточной Европе.

«Наш совместный проект направлен на формирование экологичных и здоровых привычек в обществе. Нам важно, чтобы люди имели возможности для проявления заботы об окружающей среде и своем здоровье не только дома, но и во время путешествий. Это важная часть стратегии устойчивого развития «Магнита», которая призвана улучшить мир вокруг нас», – комментирует участие в проекте Анна Мелешина, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса «Магнит».

«Многие считают, что экология и бережное отношение к природе – это слишком сложно и серьезно. Это серьезно, но очень просто – каждый может быть реальным экогероем каждый день, просто выключая воду, пока чистит зубы, не покупая товары в одноразовой и не перерабатываемой упаковке, используя продукцию, которая помогает нам сокращать количество мусора и вред для природы прямо сейчас. Это могу я, могут мои родители и друзья, могут мои подписчики и каждый из вас», – делится своим мнением посол проекта Милана Хаметова.

Для обеспечения реализация экологичных подходов все экоквартиры в рамках проекта будут укомплектованы welcome-сетом от розничной сети «Магнит» с полезными снеками и многоразовыми кружкой и сумкой-шоппером, а также наборами продукции от брендов P&G. Каждый гость при заселении получит в свое распоряжение (бесплатно) следующий набор продукции:

От сети «Магнит»:

• welcome-pack с полезными снеками для перекуса (в их числе пастилки без сахара, разнообразные печенье и батончики, злаковые хлебцы и др.), вся упаковка которых пригодна для вторичной переработки. Продукты подобраны таким образом, чтобы путешественники могли непринужденно вести здоровый образ жизни и обратили внимание, что заботиться о себе и своем здоровье в дороге – просто.

• Многоразовая термокружка и сумка-шоппер, которые удобно брать во время прогулок по городу. Это позволит отказаться от покупки одноразовых пакетов и стаканчиков и сократить образование бытовых отходов.

От P&G:

• Капсулы для стиральной машины Ariel или Tide. Стирка на коротком цикле экономит электроэнергию и воду + стирка при температуре 30’ экономит до 35% электроэнергии – капсулы отлично отстирывают даже в холодной воде на коротком цикле;

• Шампунь в многоразовой упаковке со сменным блоком (Pantene/ Head&Shoulders/ Herbal Essences). Многоразовая алюминиевая упаковка с дозатором (позволяет выдавливать правильное количество шампуня) прослужит до 4-х лет и пригодна для вторичной переработки. Использование многоразовой алюминиевой упаковки и сменного блока к ней уменьшает количество пластика на 60%. Использование многоразовой упаковки сокращает производство пластика в целом;

• Средство для мытья посуды Fairy Pure&Clean и капсулы для посудомоечной машины. Эффективный состав отмывает даже очень грязную посуду в холодной воде, что позволяет экономить электроэнергию + средство не содержат токсичных элементов, не вредит почве после того, как вместе с водой выводится в канализацию + бутылка пригодна для вторичной переработки + использование капсул для посудомоечной машины позволяет отказаться от предварительного споласкивания посуды и экономить воду;

• Электрическая зубная щетка OralB. Использование электрической зубной щетки сокращает количество пластиковых отходов, так как менять необходимо только насадки;

• Мыло Safeguard и гель для душа OldSpice. Продукты в упаковке из переработанных материалов и пригодные для вторичной переработки.

Инициатива P&G и сети «Магнит» «Начни заботиться о планете дома» реализуется как в магазинах сети «Магнит», так и через различные диджитал-платформы. Все покупатели магазинов «Магнит» могу выиграть экотехнику для дома (посудомоечную машину, увлажнитель и очиститель воздуха, диспоузер и другие), просто приобретая продукцию брендов P&G на сумму от 500 рублей с картой «Магнит» в одном чеке до 8 марта 2022 года. Также в рамках программы запущена специальная онлайн платформа «Экосистема», которая помогает потребителям сделать выбор в пользу ответственных товаров прямо в магазине. Отсканировав QR-код на ценнике, можно проверить соответствие товара основным экокритериям (прозрачность ингредиентов и материалы упаковки, ответственность производителя и логистической цепочки, способы использования продукта и правила его утилизации), а также узнать о том, как стать экологичнее без ущерба комфорту. Чек-листы напомнят о простых экопривычках, обучающее видео поможет наладить раздельный сбор у себя дома, а карта подскажет ближайшие пункты для сдачи вторсырья.

* исследования «Российского экологического оператора»

О компании Procter & Gamble

Во всем мире P&G служит потребителям, благодаря одному из сильнейших портфелей качественных и пользующихся заслуженным доверием торговых марок, таких как Always®, Ariel®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Herbal Essences®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®. P&G ведет деятельность в 70 странах мира.

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