Владимир Потанин: токены и цифровой рубль могут вытеснить сомнительные криптовалюты

Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина инвестировал в площадку Atomyze, которая использует блокчейн для цифровизации реальных активов (например, металлов или недвижимости) и превращения их в токены, которые можно легко обменять. На прошлой неделе Atomyze стал первым проектом, который Центробанк России включил в реестр операторов информационных систем. Это значит, что теперь компания сможет организовать на своей блокчейн-платформе обращение токенов, обеспеченных деньгами или товарами. После чего Владимир Потанин выступил с рядом комментариев информационным агентствам.

НЕНАДЕЖНЫХ ВЫДАВЯТ

Агентство Интерфакс приводит слова бизнесмена о том, что токены и цифровой рубль могут вытеснить некоторые криптовалюты.

«В отличие от некоторых криптовалют такие платформы, как Atomyze, предлагают потребителям высококачественные и безопасные цифровые товары и могут вытеснить ненадежные продукты с рынка», — сказал предприниматель.

По его мнению, токены и цифровой рубль дадут ЦБ возможность продвигать новые технологии без рисков, связанных с такими криптовалютами, как биткоин. Цифровые активы или токены подобны контракту, дающему возможность получить продукт или услугу в цифровой форме с помощью блокчейна, онлайн-реестра, который отслеживает и проверяет каждую транзакцию, сказал Потанин.

Развитие цифровых активов, токенизация и цифровой рубль Банка России могут сделать дискуссию о криптовалютах неактуальной, сказал Потанин. По его мнению, регуляторы опасаются криптовалют и стейблкоинов, потому что они представляют собой неконтролируемую эмиссию валюты.

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ДЕНЕГ

Инвестиции «Интерроса» в размере до $1 млрд в высокотехнологичные проекты, о которых компания заявила в конце 2021 года, направят в блокчейн-платформу Atomyze, а также в другие хайтек-проекты, в том числе банки и цифровые биржи, цитирует Владимира Потанина «Интерфакс». По словам бизнесмена, в России Atomyze может предлагать те же услуги, что и за рубежом, включая выпуск привязанных к металлам токенов. На российском рынке базовым активом для продуктов блокчейн-платформы могут стать договоры поставок по металлам, а также денежные требования и права по ценным бумагам.

Вести реализацию этих проектов планируется с помощью инфраструктуры Росбанка (входит в группу Societe Generale), который стал первым банком-партнером Atomyze. В частности, Росбанк будет провайдером для двух важных сервисов: делегированной идентификации клиента и обслуживания расчетов по банковским счетам при проведении сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

«В отличие от некоторых криптовалют, такие платформы как Atomyze предлагают потребителям качественные и безопасные цифровые товары и могут вытеснить с рынка ненадежные продукты», — полагает Владимир Потанин. По его мнению, токены и инициатива Центробанка по внедрению цифрового рубля дадут возможность Банку России, скептически настроенному по отношению к криптовалюте, продвигать новые технологии без рисков, связанных с такими валютами как биткойн. С развитием токенов и цифрового рубля дебаты о криптовалюте могут стать неактуальными.

«Монеты были заменены бумажными деньгами, а затем операции стали безналичными. Цифровые финансовые активы — это просто следующий этап», — убежден предприниматель.

Помимо металлов, через Atomyze могут продавать и другие товары и услуги, например — в ипотеке, отметил Владимир Потанин. Ипотечная программа с привязкой к токенам сейчас разрабатывается в партнерстве с Росбанком. По оценке главы «Российского никеля», в некоторых отдаленных регионах, например, таких как Норильск, жилье малоликвидно, но у предприятий, так или иначе, все равно есть служебный фонд, который может стать держателем жилья, если человек решил конвертировать токены в деньги и уехать.

Потанин сообщил также, что «Интеррос» ведет переговоры с Эрмитажем в Санкт-Петербурге о предоставлении невзаимозаменяемых токенов (NFT). «К примеру, если Эрмитаж захочет отреставрировать картину, то сбор средств может быть организован через токены. Взамен тем, кто финансирует реставрацию, будут предоставляться токены на цифровую копию картины или права на какую-то эксклюзивную экскурсию», — пояснил предприниматель.

МИНФИН ОПРЕДЕЛИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Напомним, судьбу российского рынка криптовалют с января решают ЦБ и правительство. Центробанк 20 января выпустил доклад, в котором призвал полностью запретить майнинг, обмен и обращение криптовалют в России. Он объяснил эту позицию рисками из-за их волатильности, а также использованием их в преступной деятельности. ЦБ увидел также в криптовалютах вред для экологии из-за большого потребления электричества при майнинге.

Минфин в ответ предложил вместо запрета ввести регулирование криптовалют, обязав проводить все операции с ними через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить криптоинвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Президент Владимир Путин попросил правительство и ЦБ «прийти к какому-то единому мнению», отметив, что Россия имеет «определенные конкурентные преимущества» в сфере криптовалют. 1 февраля замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что вопрос о судьбе криптовалют в России, ставший причиной спора, может решиться в течение месяца.