Цифровые официанты и роботы, вручающие медали: Какими инновациями удивляет Олимпиада в Пекине

Роботы на Олимпиаде – не просто забавные умные помощники, развлекающие гостей. Они помогают бороться с коронавирусом и заменяют собой многочисленный персонал Олимпийской деревни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийские игры – это всегда отличная возможность для принимающей страны продемонстрировать всему миру свои технические достижения. Но Олимпиада в Пекине проходит в особых условиях: это первые зимние Игры, которые проводятся во время пандемии. Роботы здесь – не просто забавные умные помощники, развлекающие гостей. Они помогают бороться с коронавирусом и заменяют собой персонал, сокращая число людей в замкнутом пространстве Олимпийской деревни. Роботы тут повсюду: они следят за состоянием здоровья гостей, доставляют еду и посылки, следят за чистотой гостиничных номеров, оказывают услуги гидов-переводчиков, патрулируют улицы и даже участвуют в церемонии награждения спортсменов. Какие роботы задействованы в сфере услуг на Олимпиаде в Пекине, рассказало издание «Жэньминь жибао».

Противоэпидемический робот

У каждого сотрудника на Олимпиаде есть специальная противоэпидемическая карта с QR-кодом. Достаточно поднести ее к сканеру смарт-терминала, и на дисплее в течение двух секунд появятся данные о состоянии здоровья человека, вакцинации, передвижении и другая личная информация.

Мобильный робот для измерения температуры

В течение дня этот мобильный медицинский помощник движется по заданному маршруту, измеряя температуру тела у окружающих его людей. Если у кого-то она окажется повышенной, робот немедленно информирует об этом человека и передаст информацию его руководству.

Мобильный робот для измерения температуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роботы-дезинфекторы

В местах, где живут и отдыхают гости, курсируют роботы, распыляющие антисептик. За одну минуту такой мобильный помощник может обработать площадь в 36 квадратных метров. Еще один тип роботов обеззараживает воздух в помещении с помощью ультрафиолета. Кроме того, роботы распознают нарушителей масочного режима и просят их надеть маску.

Роботы-дезинфекторы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Логистический робот

Уличный интеллектуальный логистический робот помогает доставлять различные грузы. Он выдерживает нагрузку от 30 до 300 кг. Персоналу нужно лишь разместить на тележке вещи, которые необходимо доставить, и робот сам отвезет и разгрузит их. Для того чтобы ориентироваться в пространстве и обходить препятствия, он использует принцип навигации «лазер + зрение».

Логистический робот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умный ресторан

Одно из самых больших потрясений ждало спортсменов и журналистов в главном медиацентре Национального конференц-центра. Там оборудовали умный ресторан: его полностью обслуживают роботы. Чтобы сделать заказ, посетителю нужно отсканировать QR-код, и через несколько минут еда будет готова. Готовят блюда и напитки тоже роботы. Цифровые шеф-повара умеют варить рис и лапшу, жарить и собирать из различных ингредиентов бургеры, готовить кофе и смешивать коктейли. Еда, приготовленная роботом, доставляется с помощью специальной системы «cloud rail». Мобильные официанты приносят заказы к столам прямо с потолка: они захватывают тарелки с помощью механической руки и спускают их к посетителю ресторана.

Мобильный официант Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Награждающий робот

Эти симпатяги умеют даже вручать медали! Церемонию награждения спортсменов с участием роботов в апреле прошлого года специально отрабатывали на Национальном конькобежном стадионе в Пекине.