В Америке вырос спрос на «бункеры Судного дня» из-за массовой истерии

На зданиях в Нью-Йорке всегда висели таблички, указывающие на бомбоубежища. Фото: Shutterstock

СЛУШАЮТ И ВЕРЯТ

В последние пару-тройку недель в Америке даже выпуски городских новостей начинаются с сюжетов «о России-агрессоре, которая вот-вот вторгнется на украинские земли». Будто и нет никаких других проблем в самих Штатах и во всем остальном мире.

Народ, понятное дело, от таких страшилок ошалевает. И делает выводы: совсем скоро начнется конец света. А тут и телеканал SkyNews устами украинского министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной заявил – в случае нападении России на Украину начнется Третья мировая. А коль Апокалипсис не за горами, то даже и не слишком боязливые стали к нему готовиться. Ширится и растет в США движение «препперов» (от английского prepare - «готовиться»). И готовятся они, соответственно, к Судному дню.

Недавно эти таблички обновили. Фото: Shutterstock

НАДО ГОТОВИТЬСЯ

Препперы в Америке существовали всегда: кто-то верит в атаку зомби, кто-то во Второе пришествие, кто-то в конец света как таковой, у кого на что хватает фантазии и страхов. Но не просто верит, а еще и предпринимает вполне конкретные и осмысленные действия – запасает продукты и лекарства, строит или покупает убежища, учится азам обороны и способам выживания.

На препперов призвал равняться даже такой солидный журнал, как Time, назвав их «людьми, которые заранее принимают меры для обеспечения экономического, физического и эмоционального благополучия своей семьи в период борьбы».

- Их долгое время считали законченными параноиками, но вообще-то иметь во время кризиса иметь припасы под рукой - это рациональная стратегия. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США показал, что у половины американцев дома нет даже элементарного набора для оказания первой помощи, – пишет Time.

Журнал приводит в пример пожарного Джейсона Чарльза, ведущего на YouTube специальный канал для начинающих «выживальщиков». Чарльз хвастается, что сделанные им запасы могут обеспечить его и его семью на срок до полутора лет.

Не просто намеки, а прямые рекомендации услышали и торговые сети, и простой люд: ближе к кассам поставили стеллажи не с привычными сладостями, а с мотками изоленты и батарейками. Клейкая лента, как уверяют выживальщики, сгодится для ремонта одежды и изготовления кошельков, а новые батарейки будут нужны для замены разряженных в детских игрушках и ТВ-пультах. Рекомендации эти, наверняка, окажутся полезными в период чрезвычайной ситуации, вызванной, например, погодными условиями. Но кому и зачем придет в голову тащить в бомбоубежище телевизор, а потом вдруг начать не то клеить, не то вязать кошельки?

Доволен увеличением количества перепуганных американцев и основатель Школы выживания в горах Джеймс Хобел. Если раньше это заведение было широко известно лишь в охотничьих кругах, то теперь народ валит в эту школу целыми семьями.

Американцы, жившие во времена холодной войны знали, в бомбоубежище нужно собрать чемодан с продуктами и теплыми одеялами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПАСЕНИЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Пока не ясно – от кого исходила инициатива обновления части табличек, указывающих на наличие в нью-йоркских зданиях убежищ на случай ядерного взрыва. Таких в Городе Большого Яблока когда-то было почти 20 тысяч. Они появились в разгар Корейской войны, а с окончанием «холодной» по большей части были перепрофилированы под склады и прачечные, несколько стали музеями. Порядка трех сотен таких убежищ законсервировали, и на пожухлые указатели никто давно уже и не обращал внимания. Однако кое-где эти таблички впервые за многие годы обновили, а количество Интернет-посещений на страницу с виртуальной картой нью-йоркских бомбоубежищ в последние дни резко возросло.

Равно как и количество обращений в компании, занимающихся строительством и продажей подземных бункеров и бомбоубежищ. В канадской Biggar признают, что количество запросов к ним и от канадцев, и от соседей-американцев с начала этого года выросло в несколько раз. А лучше всех дела идут у известной в этом весьма специфичном секторе строительства подземных бункеров компании Vivos. Еще давно предприимчивые калифорнийские дельцы скупили территории нескольких заброшенных военных баз армии США в Америке и Европе. Покупали только те, которые располагали подземными бункерами. Их привели в порядок, модернизировали и стали предлагать всем желающим. В бомбоубежище Vivos, расположенном в штате Индиана, место можно приобрести за $35000, в Южной Дакоте из-за высокого спроса цены поднялись до $45000, а вот в европейском филиале, расположенном в немецком Ротенштейне, отдельные номера-люкс предлагаются за $2,5 миллиона. По желанию покупателя апартаменты могут быть оборудованы бассейном, тренажерным залом и баром.

Русские приложили руку к этому, как называют свой проект владельцы Vivos, новому Ноеву ковчегу: огромный подземный бункер построили на территории бывшей ГДР советские военные. Да и первыми препперами в США, наверняка, были выходцы из бывшего СССР. Памятуя об эпохе тотального дефицита, они не особо доверяли американскому изобилию. И, как и положено, на всякий случай, держали в доме запасы соли и спичек, круп и консервов.

Съестные припасы в частном бомбоубежище. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А был еще такой случай

Русская эмигрантка во время ЧП целую неделю кормила американскую деревню тушенкой

В октябре 2012 года ураган «Сэнди» разрушил дома, затопил дороги, обесточил десятки населенных пунктов США. До некоторых районов спасатели не могли добраться в течение недели. Когда они, наконец, прибыли в одну из отдаленных деревенек в штате Нью-Джерси, то были удивлены, что никто из ее жителей не пожаловался на голод. Позже выяснилось, что коробками со спагетти и банками с тушенкой, купленными про запас, с соседями щедро делилась вышедшая замуж за американца и переехавшая в эту глухомань русская женщина по имени Рита. До этого погодного катаклизма долгие годы ей приходилось терпеть от супруга упреки в бакалейном скопидомстве. После того, как последствия «Сэнди» были устранены, любящий муж первым делом бросился в магазин, чтобы пополнить изрядно уменьшившиеся запасы.