Путин и Макрон начали переговоры в Кремле

В Кремле проходят переговоры президента России и Франции. Фото: REUTERS

Опаздывать – или правильнее сказать, задерживаться – свойственно всем политикам. Французский президент Эммануэль Макрон не стал исключением – переговоры с Владимиром Путиным по плану должны были начаться в 5 часов вечера, но гость из Парижа только ближе к 18,00 вышел из самолета.

Борт президента вовремя прилетел во Внуково, но еще полчаса глава европейской страны не выходил наружу. Судя по тому, что внутрь зашло много французских дипломатов, Макрон решил провести последние консультации. В Кремле шушукаться с помощниками и что-то уточнять будет уже не с руки.

Если верить фото журналистов Reuters, по Парижу президент Франции шел без маски и перчаток. Но вот интересное дело: в Москве все положенные средства защиты уже оказались на месте. Правда, перчатки политик надел не медицинские, а теплые кожаные – у нас хоть и потеплело до нуля, но до французских +10 еще далеко.

Европейские СМИ написали, что Макрон перед встречей с Путиным настроен оптимистично.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не ждут «решительных переломов».

- Фактически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, - рассказал представитель главы государства.

- Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи, но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе, - добавил Песков.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что Макрону на переговорах приходится учитывать интересы и других стран ЕС. Поляки и прибалты, например, считают любые отношения с Москвой предательством.

- Поэтому у Макрона довольно сложная ситуация. Ему нужно, с одной стороны, проводить свою политику, с другой стороны, французскую, которая традиционно направлена на то, чтобы быть медиатором сложных международных конфликтов. С другой стороны, учитывать интерес своих коллег по ЕС. Не говоря уже о Соединенных Штатах. Поэтому все эти соображения, видимо, Макрон и будет отстаивать во время встречи с главой России, - рассказал эксперт.

Федоров добавил, что Путин повторит позицию Москвы: Минские соглашения надо выполнять, России нужны юридические гарантии безопасности.