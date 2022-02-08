Анекдоты: Мало найти мужчину… Надо его еще убедить, что его мечта сбылась

- Генеральный директор ИКЕА избран премьер-министром Швеции!

- И что он сейчас делает?

- Собирает кабинет!

* * *

Коротко о себе: не пью. Не курю. Не гуляю. Не на что.

* * *

Надо уметь говорить «нет».

Например, вас спрашивают: «Хотите ли вы кусочек торта?», а вы отвечаете: «Нет, мне, пожалуйста, два кусочка».

* * *

Привел первый раз сын невесту в дом. Все долго молчали… Потом бабка сказала:

- А это вам за то, что вы не молитесь!

* * *

Золушка вышла замуж за принца. Он разбросал по ее комнате лепестки роз, но в 12 они превратились в носки.

* * *

- От чего он умер?

- От гриппа.

- Ну грипп - это ерунда.

* * *

- Прикинь, в выходные решил навести порядок в отцовском гараже. Нашел в хламе разобранный легкий самолет - алюминиевые трубки, брезент. Все выходные пытался собрать - не получается. И так крутил и этак… Поможешь?

- А точно не раскладушка?

* * *

Вам будет легче вставать на работу вовремя, если рядом с будильником вы поставите мышеловку.

* * *

- Тебе уже 14! Пора завести ютуб-канал, открывать рот под песни в ТикТоке и читать рэп, а ты все учишься, идиот!