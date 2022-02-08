Анекдоты: Мало найти мужчину… Надо его еще убедить, что его мечта сбылась

- Генеральный директор ИКЕА избран премьер-министром Швеции!
- И что он сейчас делает?
- Собирает кабинет!
* * *
Коротко о себе: не пью. Не курю. Не гуляю. Не на что.
* * *
Надо уметь говорить «нет».
Например, вас спрашивают: «Хотите ли вы кусочек торта?», а вы отвечаете: «Нет, мне, пожалуйста, два кусочка».
* * *
Привел первый раз сын невесту в дом. Все долго молчали… Потом бабка сказала:
- А это вам за то, что вы не молитесь!
* * *
Золушка вышла замуж за принца. Он разбросал по ее комнате лепестки роз, но в 12 они превратились в носки.
* * *
- От чего он умер?
- От гриппа.
- Ну грипп - это ерунда.
* * *
- Прикинь, в выходные решил навести порядок в отцовском гараже. Нашел в хламе разобранный легкий самолет - алюминиевые трубки, брезент. Все выходные пытался собрать - не получается. И так крутил и этак… Поможешь?
- А точно не раскладушка?
* * *
Вам будет легче вставать на работу вовремя, если рядом с будильником вы поставите мышеловку.
* * *
- Тебе уже 14! Пора завести ютуб-канал, открывать рот под песни в ТикТоке и читать рэп, а ты все учишься, идиот!