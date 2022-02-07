Павел Крашенинников: Если гражданин, защищая своё жилище и семью, застрелил «налетчика», он должен быть оправдан

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

...- Павел Владимирович, а можешь, прежде всего, нам - читателям, слушателям и журналистам, раскрыть - что же за Закон так мучительно рождается?

- Нам надо, Александр, во-первых, всем разобраться. Я надеюсь, что мы все-таки будем документ выпускать тот, который будет взвешенный. А разбираться надо.

- А что здесь такого?

- Потому что у нас, с одной стороны, - противоречивая практика. И на практике вот эта история -с соразмерностью обороны, к сожалению, присутствует.

- Ты на чьей стороне?

- Я так считаю, что, если вторгаются посторонние лица в жилище с намерениями очевидно не благотворительными, а с преступными, - конечно, нужно защищать - себя, свое здоровье, близких и так далее, имущество.

И здесь, в данном случае, человек не должен думать, «соразмерно я защищаю себя или не соразмерно».

- Это глупо. Да и невозможно!

- Он защищает себя, не пускает обидчиков. Соответственно, вот эта история для всех очевидна.

Но вот, к сожалению, правоохранение у нас идет по разному - в смысле, по другому - пути.

- То есть?

- Кто-то делает так, что начинает (расследование) - с вопроса: можно ли было за это хвататься или за это. (Речь - в случае обороны - об оружии. - А.Г.)

Но есть и другая тенденция, когда, в общем-то, и освобождают людей (от уголовной ответственности и наказания, связанного с лишением свободы. - А.Г.), если они даже лишили «налетчиков» жизни и здоровья.

- То есть, налицо - противоречивая практика.

- Да. Это, с одной стороны.

Поэтому, конечно, законопроект, который коллегами подготовлен, - он сейчас отправлен в правительство, в Верховный суд.

Мы дождемся отзывов. Потому что важно посмотреть, как судебная система к этому относится, как относится к этому МВД, потому что им же это применять.

- А что насчёт свободной продажи оружия?

- С другой стороны, когда раздаются голоса о свободном обороте оружия, конечно, мы, в данном случае, совершенно очевидно против. Потому что оружие в свободном обороте – это у нас всколыхнет преступность.

Мы знаем, какое у нас бытовое насилие, знаем, что значительная часть граждан, которые в местах лишения свободы находятся, они там как раз за бытовые преступления. И, если мы им (таким. - А.Г.) вдруг дадим оружие огнестрельное, - то, конечно, всплеск преступности увидим достаточно быстро. Причем всплеск такой, с тяжелыми последствиями, в том числе с трупами.

Поэтому здесь эти все вещи вместе связаны. И, я надеюсь, что мы все вместе проанализируем эту историю и будем принимать именно взвешенное решение с разных сторон.

Потому что, эмоционально очевидно, что - если в твоё жилище влезают - значит, надо бить. И так далее. Поэтому здесь это все вместе необходимо смотреть. В комплексе.

- Сколько времени должно пройти для того, чтобы все экспертные оценки получить, разобраться, взвесить?

- Мне кажется, что время понадобится какое-то. Не могу сказать про срок.

Но и мнение всех учесть будет невозможно. Потому что мы уже туда, в этот документ, поправки несколько лет назад вносили. И, как обычно, когда общество, я не могу сказать, что раскалывается, но когда есть разные мнения, конечно, у многих уже оно сформировано, многие не сходят со своей точки зрения. Но и здесь надо какой-то находить оптимальный вариант.

- Главное, что законодатели попали в точку, я имею в виду - на уровне проектном пока. И что - всех это очень волнует. И будем надеяться, что какой-то документ, живой опять-таки, который, может быть, потом будет подвержен каким-то изменениям, мы получим к весне где-то, да?

- Я, кстати, думаю, что это обсуждение важно и для законодателей, и для правоприменения. Потому что тема острая.

Депутат Ярослав Нилов, внося этот законопроект, понимает, что есть разные истории. Поэтому, правоприменение тоже должно получить свою практику, - во-первых, все время смотреть, во-вторых, надо ее упорядочивать... Чтобы было какое-то единообразие, чтобы не было, в одних случаях так, в других - эдак. Это неправильно. Потому что нормы должны быть универсальными и применяться в пользу граждан.

- Будем наблюдать, как продвигается работа.

- Хорошо. Мы готовы!

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