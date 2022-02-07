Почему Путин и Макрон начали переговоры без переводчиков

Встреча Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона началась на час с лишним позднее, чем планировалось. Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона началась на час с лишним позднее, чем планировалось. Глава России принял европейского коллегу в Кремле за уже традиционным 5-метровым круглым столом.

Здесь проходит общение, если у организаторов нет полной уверенности в здоровье гостя. На большом расстоянии шанса заразиться никакого. Единственным исключением за последнее время стал глава Аргентины – он на переговорах сидел близко к Путину. Но так как оба президента должны были лететь на Олимпиаду со строгими карантинными ограничениями, то, видимо, безопасность тесного личного общения в тот раз гарантировалась полностью.

Путин и Макрон начали переговоры без обычных переводчиков.

- А, у нас вот такой перевод? - немного удивился хозяин Кремля, когда раздали наушники с синхронным переводом.

- Наши контакты никогда не прерывались. Товарооборот за 11 месяцев прошлого года вырос на 70% и превысил допандемийный уровень. Недавно состоялась встреча в формате «2+2» - министры обороны и министры иностранных дел, - Путин начал с дипломатичного напоминания, что Россия и Франция не чужие друг другу.

Наш президент отметил, что Париж традиционно участвует в поддержании европейской безопасности.

- Это касалось кризиса, когда Грузия напала на Южную Осетию, касалось выработки Минских договоренностей, потом организации Нормандского формата. Вижу, что действующее руководство Франции предпринимает меры для разрешения кризиса, связанного с обеспечением равной безопасности в Европе, - заметил Путин.

В ответ Макрон рассказал, что ему приходится учитывать мнение Украины и европейских союзников: Штатов и Канады.

- Думаю, что сегодняшний разговор может начать путь деэскалации, - заявил президент Франции.

Европейский политик заметил, что при обсуждении безопасности все должны вести себя ответственно. Без диалога решения не найти.

- Нам нужно найти совместный ответ, который позволит избежать войны, - Макрон напрямую назвал главную цель встречи.

Начало переговоров в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров:

- Пару недель назад Козак, наш представитель по вопросам урегулирования на востоке Украины, был в Париже. Впервые за пару лет последних было принято коммюнике, где какие-то меры прописаны, хотя бы о прекращении огня, элементарные вещи, которые бы смогли как-то ситуацию если не нормализовать, то, по крайней мере, немножечко ее сгладить. Потому что кризис достиг очень опасных размеров, - заметил эксперт.

Будем ждать, что по итогам переговоров Путина и Макрона процесс примирения пойдет еще дальше. 15 февраля российский глава в Кремле примет канцлера Германии Олафа Шольца. Тоже будут обсуждать Украину и гарантии безопасности со стороны НАТО.

Так как Франция и Германия – две самые влиятельные страны Европы, какого-то итогового заявления от Запада можно ждать как раз после встречи с лидерами обеих стран.

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