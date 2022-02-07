Умерла Наталья Колесникова, старейшая журналистка «Комсомолки»

В возрасте 92-х лет скончалась журналист и кинокритик Наталья Александровна Колесникова Фото: Людмила СЕМИНА

6 февраля в возрасте 92-х лет скончалась журналист и кинокритик Наталья Александровна Колесникова, которая начинала свой творческий путь в «Комсомольской правде» в далеком 1952-м году.

Удивительно живая, любознательная, не перестающая писать, дружить, путешествовать, смотреть новые спектакли и фильмы. И не только смотреть; к своему 85-летию она издала собственный детективный сценарий, который впору и сегодня снимать.

Мы, ее коллеги и друзья по старой «Комсомолке» любили Наташу (так и звали всегда) за легкий нрав, за интеллигентность, за неувядающую подростковую непосредственность, за ее увлеченность московской историей и старомосковской средой, людей которой она лично знала, потому что и сама была истинной коренной москвичкой.

Родилась и выросла на Арбате, в доме прямо у нынешней стены Виктора Цоя; здесь же и завершила жизненный путь. Была спортивной девушкой, перворазрядницей по гимнастике. Встретила войну подростком, помнит это время холодом и голодом, но и фильмами, которые смотрела в старейшем кинотеатре «Художественный» на Арбатской площади.

После школы поступила учиться на киноведа во ВГИК (1947-52), где вошла в круг будущих великих актеров, режиссеров, операторов, поднявших советское кино 50-60-х. Несколько рецензий о них опубликовала в «Комсомолке», получив приглашение на работу в газету сразу после института. Свободной оказалась вакансия спортивного репортера, которую освободил только что назначенный с нее редактором отдела литературы и искусства талантливый зять Никиты Хрущева Алексей Аджубей, будущий главный редактор КП и «Известий», легендарный реформатор советской журналистики времен оттепели. Передавая Наталье свой рабочий стол, он сказал, что место это счастливое и что Наталья будет писать не только про спорт, но и для его отдела искусства. И слово сдержал: за одиннадцать лет работы в КП Колесникова выросла в заметного и авторитетного кинокритика.

Интересно, как она сама писала о том времени на Шестом этаже: «Творческий коллектив "Комсомолки" 50-х годов пополнялся выпускниками Центральной комсомольской школы и первых выпусков факультета журналистики МГУ. Эти два потока сильно разнились по уровню культуры, знанию жизни, опыту, широте кругозора. Но оба были новой волной, жаждущей свежего ветра. Однако, где этот ветер ловить, куда с ним плыть, - "новая волна" не всегда знала. А Аджубей знал. Он, как сам любил выражаться, был "информирован". И к тому же наделен творческой интуицией. Он знал (и это было важное редакторское качество), когда и в какой степени можно отпустить свой личный ограничительный клапан и ослабить жесткий контроль, исходивший из комсомольских верхов, куда редакционные курьеры возили на утверждение каждую газетную полосу». Полностью ее воспоминания можно прочесть на сайте клуба ветеранов КП. Спасибо, Наталье Александровне за них.

Колесникова прожила очень долгую и насыщенную жизнь: была спецкором журнала «Советский экран», затем работала в «Известиях», в « Неделе», как главный редактор выпускала информационное издание ВААП «Книга и искусство в СССР». Не раз отмечалась профессиональными журналистскими премиями. Уйдя на пенсию, занялась москвоведением, писала об известных династических семействах столицы. Входя в круг московской культурной интеллигенции, помогала своим пером музеям, выставочным экспозициям.

Много времени проводила на любимой даче в Тарусе, которую когда-то купили с мужем и дорожили ей как священным местом русской культуры. Даже свой электронный адрес Наталья Александровна назвала «Тарусянка». Гордилась этим званием.

Скончалась от ковидного вируса последней мутации. Недели хватило, чтобы перечеркнуть такую плодотворную, интересную и деятельную жизнь.

Мы скорбим!

Светлая память коллеге!

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