Кто избавит Россию от «черных похоронщиков»?

Ритуальную отрасль пора брать на государственный контроль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предположим, только что умер человек. Например, дома, в своей постели. Родственники звонят в полицию или скорую помощь (судорожно пытаясь понять, как теперь быть, что делать, куда обращаться). Но зачастую первыми, раньше всех специальных служб, на место приезжают «черные похоронщики» - агенты разных частных конторок, которые кидаются к родственникам умершего и настойчиво предлагают свои услуги. Бывает, что эти «ритуальщики» начинают драться между собой прямо под дверью квартиры усопшего - потому что за информацию о покойнике уже заплачено. Не секрет, что информацией об умерших торгуют некоторые медработники, сотрудники правоохранительных органах. Звучит дико, но за ФИО с адресом и контактами родственников агенты платят от 5 до 20 тысяч рублей. Потому что все затраты они потом с лихвой отбивают, выставляя за свои услуги совершенно сумасшедшие счета.

По некоторым оценкам, на одни только взятки похоронная мафия ежегодно тратит до 2 млрд рублей по всей стране. Сколько же накручивают на ценниках эти мошенники, если могут себе позволить такие расходы?!

Единичные задержания взяточников и агентов-вымогателей - мера не действенная. Но что-то же нужно делать с этим бардаком?

Эксперты уверены, что ситуацию может исправить только полное государственное регулирование отрасли, которое отсечет разного рода мошенников и сомнительные конторки.

ОЧИСТИТЬ РЫНОК ОТ «ЧЕРНЫХ АГЕНТОВ»

Зампредседателя комиссии по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ РФ Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Леонид

Чернышов в 1990-х работал в Министерстве ЖКХ и в том числе курировал вопросы ритуального обслуживания населения. Объясняет: в советское время подобные услуги строго регулировало государство, но после развала СССР во всех сферах начался «свободный рынок».

- Нужно менять закон. Потому что закон, который был принят в 1996 году, создал условия для выхода на рынок ритуальных услуг различных недобросовестных организаций, - говорит Чернышов. - Чем дальше от Москвы отъезжаем, тем страшнее. Представители частных компаний - еще, извините, тело не успело остыть - в квартиру с дракой лезут к родственникам, предлагая услуги. Когда люди теряют близкого, они уже толком не понимают, что им навязывают и за какую цену.

- Этих людей нужно судить! - говорит президент Союза похоронных организаций и крематориев, руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш. - Вы же понимаете, что они занимаются продажей личной информации? Поэтому принятие закона, изменение закона, где должны быть рамки регулирования государством - обязательное условие, чтобы искоренить этот беспредел.

- Первое, что нужно сделать, - очистить рынок от «черных агентов», - согласен с коллегой Леонид Чернышов. - Нужно узаконить требования к специализированным организациям, имеющим право выполнять эту работу. Нужно ввести стандарты организации похорон в соответствии с утвержденными обязательными услугами, которые предоставляются бесплатно.

17 ЛЕТ ЦЕНЫ НИКТО НЕ РЕГУЛИРУЕТ

- Госрегулирование - тот рычаг, который позволит привести оказание услуг, работу кладбищ, крематориев к общей планке, которую задает государство, - объясняет вице-президент Ассоциации похоронной отрасли Олег Ларионов. - А если этой планки нет, то к чему стремиться, как наводить порядок? Поэтому и создаются в государстве ГОСТы, стандарты. Только тогда будет порядок. Тогда в первую очередь выиграет именно потребитель, тот родственник, который находится в состоянии горя. Естественно, государство должно

взять под контроль отрасль, чтобы не было ни мошенников, ни обмана.

Еще одна важная проблема, в решении которой кровно заинтересовано государство. Весь этот огромный черный похоронный бизнес не платит налоги. Чеков эти люди зачастую не выписывают.

Эксперты отмечают, что наводить порядок нужно и непосредственно на кладбищах. Потому что во многих регионах места захоронений и бизнес вокруг всего этого контролируется местными ОПГ, криминалом.

- Если мы говорим о Москве, то здесь наведен порядок, в том числе ГБУ «Ритуал». Оцифровываются все захоронения на кладбищах, вводятся системы в этой сфере, которые помогают избежать обмана с ценами. А вот регионы, которые не делают этого, работают еще в режиме 90-х.

- Цены на ритуальные услуги мошенники многократно завышают. Нужно вводить госрегулирование цен?

- Да. На некоторые виды услуг. Кстати, до 2005 года действовало постановление Правительства РФ, которое как раз и регулировало коммерческие цены. Но вот уже 17 лет это свободный рынок с ценами, которые ограничены только аппетитами «черных ритуальщиков».

Так кто-то в итоге все-таки наведет порядок в отрасли? Или «похоронная мафия» бессмертна?

КСТАТИ

Поручение президента до сих пор не выполнено

По словам директора МКУ «Служба городских кладбищ» Елены Гарус, многие системные проблемы отрасли ритуальных услуг стали еще более видны во время пандемии и действия различных ограничений.

- У родственников усопших возникали большие проблемы - люди не могли похоронить родных в течение трех дней, как положено по традиции. Многие даже не могли найти информацию, где находится тело их умершего родственника. Без госрегулирования в отрасли не обойтись. Потому что межведомственные взаимодействия сейчас никак не налажены.

Эксперт напоминает: еще в 2017 году Владимир Путин поручил правительству повысить качество похоронных услуг и распространить московский опыт «единого окна» на всю Россию.

- Но это поручение президента не выполнено, - констатирует Елена Гарус. - До сих пор нет единой системы инвентаризации мест захоронений. Это должна быть единая база, сайт в открытом доступе, через который любой человек мог бы найти информацию, где покоится его родственник.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Продавцы информации ничем не рискуют?

- Штрафы за продажу информации, которые прописаны сегодня в Кодексе об административных нарушениях, - это 3 - 5 тысяч, - рассказывает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. - Это смешные деньги, они никак не влияют на эффективность наказания. Поэтому изменения в КоАП тоже нужно вносить.

Как объясняет эксперт, отсечь мошенников должен реестр добросовестных компаний, работающих на рынке.

- Эта информация должна быть доступна для жителей, для населения. Сейчас ведь всеобщая цифровизация. Люди могли бы на сайтах своих муниципалитетов получать информацию о компаниях, которые включены в этот реестр. Чтобы быть допущенной в реестр, компания должна соответствовать определенным требованиям, у нее должна быть материально-техническая база, определенный персонал, который прошел обучение. А если компания нарушила правила оказания услуг, она из реестра исключается.