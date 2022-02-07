Американские ПРО смогут достать из-под Харькова до Москвы. Эксперт объяснил, чем это грозит

Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна сенсационная новость просочилась с Украины: Киев обратился к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник. И тут же в Киеве стали раздаваться восторженные комментарии разномастных спецов: если Украина получит от США комплексы THAAD, то входящая в их состав РЛС сможет отслеживать обстановку над существенной частью России. Так ли это? Чем такие комплексы грозят нам? На эти и другие вопросы военный обозреватель «КП» Виктор БАРАНЕЦ попросил ответить старшего офицера Главного штаба Воздушно-Космических Сил РФ полковника Александра СМИРНОВА.

- Александр Васильевич, что это за зверь такой - THAAD?

- Это американский мобильный противоракетный комплекс дальнего перехвата.

Он предназначен для поражения оперативно-тактических и баллистических ракет на высотах от 40 до 150 километров и на дальности до 200 км. У этого комплекса - внушительного веса ракета. Если мне не изменяет память, под 900 кило. И длина за 6 метров. Когда я учился в академии, мне билет по ней попался. Особо вот такая «фишка» запомнилась: головная часть противоракеты выполнена в виде отделяемой самонаводящейся ступени перехвата кинетического действия.

- А если проще сказать?

- Если проще, то баллистическая ракета поражается прямым попаданием. Что еще?

На пусковой установке THAAD размещаются сразу 10 противоракет в транспортно-пусковых контейнерах. Перезаряжание пусковой установки занимает 30 минут.

- Украинцы уже хвастаются, что РЛС THAAD очень глазастая - сможет отслеживать воздушную обстановку над Россией чуть ли не до Урала. Это так?

- Тут ребята хватанули лишку! Дальность действия РЛС - до 1000 км. До Урала не достанет, а вот до Москвы запросто. Если, скажем, станция будет стоять под Харьковом. Оттуда до Москвы – примерно 700 километров.

- Но это значит, что американцы… извините, американо-украинцы смогут засекать наши ракеты, стартовавшие, скажем так, из московского региона и даже ближе?

- Теоретически да.

- Почему теоретически?

- Потому, что заявленные американцами ТТХ THAAD во многом рекламные. Это часто у них бывает. Они нередко хвастаются параметрами, которые надо делить на 3, а то и на 5. Тут и другое надо знать. Из 7 экспериментальных пусков ракет этого комплекса лишь 2 были успешными. Но это одна сторона вопроса. Другая заключается в том, что ракета THAAD пока не способна сшибить гиперзвуковую ракету, летящую со скоростью даже в 6 МАХов. А у нас ведь есть такие изделия, которые летят в три раза быстрее! И они уже на вооружении. Да, РЛС американского комплекса дальнозоркая. А ведь по сути получается, что «глаза видят, да зуб неймет». Но идем дальше.

Допустим, THAAD окажется под Харьковом. А наш высокоточный оперативно-тактический комплекс «Искандер» - в лесу под Брянском. От него до цели, то есть до THAAD, может быть и 400, и 300, и даже 200 километров. РЛС может еще толком не захватить цель, когда ей прилетит… Есть у нас и другие очень эффективные «инструменты», которые позволяют вырубить столь важную цель.

Но я и о другом хочу сказать: неужели украинцы думают, что мы будем бить их ракетами? Для меня это безумие! Ну приобретут украинцы этот комплекс и будет он стоять годами без дела и ржаветь... А вы знаете, сколько он стоит? Не упадите со стула - около $3 миллиардов! Я думаю, что платить будут сами американцы. И они же будут эксплуатировать комплекс. Знаете почему? Они явно вознамерились выстроить на Украине новый эшелон противоракетной обороны… Вот поэтому Москва и поставила перед США вопрос - давайте, отодвигайтесь от Украины.