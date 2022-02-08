Володин – генерал-полковник, Захарова – генерал-лейтенант. Какие чины имеют российские политики

Должность спикера Госдумы Вячеслава Володина соответствует званию генерал-полковника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПЕТРОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Триста лет назад - 4 февраля 1722 года Петр Первый совершил в России чиновничью революцию - ввел Табель о рангах. Император расписал всю госслужбу как лестницу из 14 ступеней, одинаковых для придворных, военных и гражданских чиновников. Через двести лет большевики эту систему отменили, но в 2005 году уже в новой России Табель о рангах вернули снова.

Теперь всем бюрократам в министерствах и департаментах присваивается классный чин - их на один больше, чем было у Петра, - 15. В современном законе, как и при царе, гражданские ранги соответствуют воинским званиям. Правда, если до революции карьерное повышение в итоге давало дворянство, то сегодня дворян нет, сейчас положены другие плюшки. Какие?

«Комсомолка» разобралась, как в современной России живет идея петровских времен.

ПЕРВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ

Петр придумал не только четкую карьерную лестницу, но и названия многих новых чинов. Для русских людей они тогда были труднопроизносимы, а смысл и вовсе непостижим. Вчерашний приказный после бритья бороды и покупки немецкого кафтана становился каким-нибудь асессором или актуариусом, а придворный кухонный слуга - кухенмейстером.

«Продвижение от чина к чину зависело от стажа и заслуг. Родовитость значения не имела - наоборот, даже простолюдин, обретая чин, становился дворянином. Ценность и место подданного отныне целиком зависели от того, какую ступеньку он занимал по Табели», - растолковал писатель Борис Акунин в своей «Истории государства Российского».

Литератор уверен, что Петр придумал отличный для того времени способ массово привлекать дворян и просто образованных людей на госслужбу. Идея людям, как говорится, зашла: в 1726 году на три тысячи жителей Российской империи приходился один чиновник, сейчас, в современной России, - на то же количество населения - уже 489 служивых и служащих...

СНАЧАЛА ИДЕТ ДОЛЖНОСТЬ

Нынешний гражданский Табель о рангах разделен сначала на 5 основных чинов, которые официально приравнены к военным званиям:

1. Секретари - рядовой состав.

2. Референты - прапорщики, младшие лейтенанты.

3. Советники - младшие офицеры - лейтенанты, капитаны.

4. Госсоветники - старшие офицеры - майоры, полковники.

5. Действительные госсоветники - генеральский состав.

Но каждый гражданский чин делится еще на 3 класса (итого получается как раз 15 ступеней).

К примеру, референт 1 класса приравнивается к младшему лейтенанту.

А госсоветник 3 класса - к майору.

Только вот строгость присвоения чиновничьих рангов за 300 лет сильно просела. У Петра был пунктик: хоть тресни, хоть ты князь рюриковых кровей, но должен, как и все, - начинать служить с самых низов. Это условие пусть и формально, но соблюдалось. Просто дворянских детей записывали в армию с младенчества именно для того, чтобы они успели накопить нужный для офицерского звания стаж как раз к совершеннолетию.

Сейчас классный чин идет напрямую за должностью. Например, в мае 2012 года полпредом президента в Уральском федеральном округе стал начальник цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских. Уже через три месяца ему присвоили чин Действительного госсоветника 2 класса, соответствующий генерал-лейтенанту.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А еще через год бывшему цеховому начальнику дали высший в чиновничьей иерархии 1 класс, что тянет уже на генерал-полковника.

В Минтруде, который и разработал новый Табель, заявляют: «Классный чин выполняет функцию морального и материального стимула на гражданской службе. Способствует повышению ее престижа и авторитета гражданского служащего».

И не поспоришь. В теории так - стимул и престиж. Но все опрошенные нами федеральные госслужащие признались: классный чин никак не влияет на их работу. О нем вспоминают раз в год, когда надо писать отчет для начальства и указывать свое место в иерархии.

- Примерно год назад мне дали госсоветника 3 класса. Не надо было писать никаких заявлений или сдавать экзамены. Просто отдел кадров сообщил, что мне нужно подготовить для них справку о своем опыте и нынешних функциях. И все - после повышения класса зарплата увеличилась то ли на 5, то ли на 6 тысяч рублей. Приятно, но, согласитесь, мелочь, - рассказал «КП» источник в центральном аппарате Роспотребнадзора.

Настоящий вес в современной системе рангов в России дает не номинальный чин, а конкретная должность или отношение высшего руководства. Например, источники в правительстве нам рассказали, что экс-министр экономики Максим Орешкин получил гораздо больше влияния, когда сменил кабинет в «Белом доме» на должность помощника президента.

А ПРИ ЦАРЕ ПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ

Если изначально в правительстве думали, что классные чины будут подтверждать квалификацию чиновников (ну, помимо престижа), то сейчас все свелось к индексации зарплат в зависимости от класса и возможности иногда с важным видом сравнивать себя с военными.

Чем выше чин, тем большая положена прибавка к окладу:

Секретарь - до 60%.

Референт - 60 - 90%.

Советник - 90 - 120%.

Госсоветник - 120 - 150%.

Действительный госсоветник - 150 - 200%.

Кстати, о главном - о зарплатах... В сопоставлении с царскими временами труд нынешних чиновников обесценился примерно вдвое, причем что топовых, что рядовых.

Мы посмотрели, сколько получали работники Юстиц-коллегии при Петре и сколько платят в Министерстве юстиции сейчас (см. таблицу). Понятно, что напрямую сравнить рубль XVIII века и нынешний непросто, поэтому мы обратились к вечным ценностям - перевели зарплаты в бутылки водки.

Справка "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

300 лет назад классической современной 40-градусной еще не было. Но в питейных домах подавали государственное «хлебное вино в полугаре» крепкостью 38 градусов. Это самый близкий аналог современной водки - его-то мы и взяли в сравнение.

При императоре вице-президент (нынешний замминистра) получал в 11 раз больше рядового канцеляриста. Сейчас зарплаты стали демократичнее - разрыв «всего-то» в 10 раз.

КСТАТИ

А как президент и министры?

На высших ступеньках госслужбы присвоение классных чинов заканчивается.

Например, их не дают депутатам Госдумы, федеральным министрам, Президенту России.

При этом сотрудники думского аппарата, замы министров, работники администрации президента классные чины получают. Ранг дается на всю жизнь, поэтому у многих топовых политиков - бывших госслужащих он и так есть (обычно максимально возможный) - остался с прошлых должностей.

Вообще российская чиновничья иерархия считается одной из самых сложных в мире. У нас отдельно существуют чины федеральной госслужбы, муниципальной службы, у юстиции и дипломатов - свои ранги. При этом классы муниципальной службы не всегда равны федеральным...

Губернаторы, например, получают не федеральные чины, а муниципальные. Как правило, региональная Дума просто присваивает свежеизбранному губернатору чин Действительного государственного советника 1 класса такой-то области/края/республики. Официального сравнения с военным званием в этом случае нет.