Вопрос дня: А где лежат пределы самообороны? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ:

- Есть уже 37-я статья. И в ней все возможности для самообороны. Ключевой критерий: защита жизненных ценностей и соразмерность реакции. Хрестоматийный пример: палить по детям, из сада ворующим яблоки, несоразмерно. Есть посягательство на жизнь - не обойтись без пропорционального ответа.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- Где пределы - не знаю, но я против оружия на руках у граждан, любого! Мы делим дом с соседями - на второй половине живет человек неадекватный. Когда он напивается, его поступки непредсказуемы, а у него есть пневматическое ружье. Раньше он ворон стрелял, а теперь перебил кур наших. Полиция приезжала, его вызвали, но ничем не кончилось.

Андрей ДЕМИН, глава Российской ассоциации общественного здоровья:

- Жизнь и здоровье человека бесценны, и делить людей на первый и второй сорт нельзя, каждый должен иметь право на защиту себя и близких. Есть разные национальные традиции. У части граждан есть представление, что не надо обращаться к государству - надо разбираться самим. Где пределы - смотрите на контекст: нападение с оружием, неадекватность из-за алкоголя и наркотиков, прямая угроза тем, кто в доме, подвергшемся нападению...

Александр РАТНИКОВ, председатель Всероссийского общества владельцев гражданского оружия:

- Неограниченная защита при нападении - странная идея. Ничего из этого не получится. Пределы самообороны определяются законом, и он уже есть.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- У нас занижены пределы самообороны. Жилище должно быть неприкосновенным. Маньяка или убийцу от преступления может удержать лишь страх за свою жизнь.

Элина ЖГУТОВА, глава центра «Иван Чай»:

- У нас война полов развязана. Если мы позволим воюющим сторонам использовать еще и оружие, она выйдет на новый уровень. Зачастую не неведомый грабитель вламывается к женщине в дом, а пьяный или обкуренный муж или сожитель ломится, чтобы совершить насилие. И женщина, защищаясь как может, калечит или убивает его и идет в тюрьму.