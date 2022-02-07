Звезда сериалов «Глухарь» и «Карпов» разбил вдребезги головой стеклянную дверь в кафе. С рассечением лица его госпитализировали

Актер Юрий Пономаренко. Фото: кадр из фильма.

46-летний Юрий Пономаренко играет, как правило, эпизодические роли, но в весьма популярных проектах — «Паук», «Глухарь», «Дальнобойщики», «Карпов», «Склифосовский» и других. А еще служит в Театре Виктюка.

Фото: кадр из фильма.

Изнурительные съемки, репетиции и спектакли — все это, конечно, утомляет. На выходных хочется выпустить пар. Поэтому неженатый артист старается коротать время в столичных барах за стопочкой. Так было и намедни, когда Юрий пришел в одно из питейных заведений на севере Москвы (Villa Gusto), сел за стойку и начал медленно, но верно накачиваться алкоголем. Место оказалось веселым и шумным — караоке-бар. Закинув изрядное количество «шотов», Пономаренко возжелал чувственной социализации и начал, как уверяют очевидцы, подсаживаться за столики, чтобы вместе с гостями заведения радостно и громко петь.

Поведение мужчины заметила охрана и вежливо попросила артиста удалиться, чтобы не мешать отдыхающим. Юрий спорить не стал, оделся, но в один момент вдруг потерял равновесие и буквально побежал вперед, словно поверхность Земли резко накренилась — и буквально влетел лбом в стеклянную входную дверь, разбив ее вдребезги. Видео инцидента публикует РЕН-ТВ.

Судя по всему, родился Пономаренко в рубашке, потому что вместо тяжелых травм и рассечений (как после подобных случаев образовались на лице Алексея Панина) отделался ушибом головы. Медики, осмотревшие актера после госпитализации, ничего угрожающего здоровью не нашли и отпустили служителя искусства восвояси.