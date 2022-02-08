19-летняя Дина Немцова выходит замуж во второй раз

Дина Немцова. Фото: Инстаграм.

Дочь покойного политика Бориса Немцова Дина в августе 2020 года вышла замуж за своего друга детства. Жених и невеста сыграли пышную свадьбу на Рублевке, а через два месяца еще и обвенчались. Увы, брак молодоженов просуществовал чуть больше полугода. Уже весной 2021 года Дина объявила, что развелась с мужем. После развода она стала реже рассказывать о личной жизни, но как-то упомянула, что познакомилась в соцсетях с молодым человеком, который ей очень нравится. Кто он, Немцова не говорит. Судя по всему, у молодых людей все настолько серьезно, что 19-летняя Дина снова собралась замуж. И это несмотря на то, что развелась с первым мужем меньше года назад.

В Инстаграме Дина объяснила подписчикам, что стала реже выходить на связь, поскольку старается посвящать больше времени своим близким.

- Стала реже выходить в сторис в выходные, потому что посвящаю их семье и близким и редко отвлекаюсь на телефон. В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю, - написала Немцова, опубликовав несколько снимков со своим молодым человеком.

Дина Немцова рассказала о женихе и показала обручальное кольцо на пальце. Фото: Инстаграм.

Подписчики обратили внимание, что на безымянном пальце правой руки у девушки красуется колечко с бриллиантом, похожее на обручальное. Да и то, что Дина назвала своего избранника женихом, не оставляет никаких сомнений в том, что дочь политика снова собралась под венец. Один из снимков запечатлел руки молодых людей крупным планом: Немцова будто специально дала возможность подписчикам рассмотреть кольцо с бриллиантом на «том самом» пальце.

- Было задание изучить руки друг друга. Посмотреть на них по-другому, увидеть что-то, чего раньше не замечали. Мне кажется, после этого мы стали еще ближе друг к другу, - сообщила Дина.

Предыдущим мужем Немцовой стал ее друг детства Дмитрий Матевосов, студент МГУ. Молодые люди встречались несколько лет, прежде чем расписались.

- Мое 19-летие началось с решения развестись. 31 марта в 20:30 я плакала, в 23:40 делала макияж, чтобы хоть как-то собраться, а 1 апреля в 0:00 я задувала свечи, зная, что следующий год жизни будет совершенно иным. Неопределенность пугала, - рассказывала в Инстаграме дочь политика.

По словам девушки, она искренне старалась, чтобы их брак был идеальным, однако ее избранник совершил поступок, который она не смогла ему простить.

- Мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить, - сообщила тогда дочь политика.

Дина Немцова вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова в августе 2020 года. Фото: Инстаграм Екатерины Одинцовой.

А вот сам Дмитрий Матевосов, похоже, так и не узнал, как же он накосячил в браке с Диной. Молодой человек рассказал журналистам, что ни он сам, ни его родственники так и не поняли, что именно дочь Немцова не устроило в их семейной жизни. По его мнению, ни одно из случившихся с ними событий не было настолько серьезным, чтобы рушить семью.

- Было много мелких факторов, которые привели к разводу. Мы все их приняли, но на развод они, откровенно говоря, не тянут, хотя в таком возрасте, может быть, и тянут, - считает молодой человек.

Дочь покойного политика развелась меньше года назад. Фото: Инстаграм.

Супругам не удалось сохранить дружеские отношения, но на сам факт брака с Диной Дмитрий смотрит позитивно.

- Мы с Диной развелись. Почему? Как у всех: не совпали, не сложилось и так далее. Но хорошо, что быстро это поняли. Точнее, она поняла, а я просто согласился, о чем ни капельки не жалею. Мы с ней действительно оказались очень разными, и у нас разные взгляды на институт семьи, Я так скажу: 240 дней брака были хорошими, два дня — плохими. 2/240 — меньше одного процента. Так что все супер,- считает экс-супруг Немцовой.

Дина рассказывала, что после развода она с головой ушла в учебу. Немцова учится в Британской высшей школе дизайна. Обучение проходит в Москве, но полностью на английском языке. Дина и ее брат Антон – дети владелицы пиар-агентства Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова. Их родители никогда не были в браке (на момент отношений с Екатериной Борис был женат), однако бывший вице-премьер России признал и сына, и дочь.