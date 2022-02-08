«Сильно поругались»: Дочь Заворотнюк обидела отца, решив сменить его фамилию на мамину

Анна Заворотнюк с мамой Анастасией Заворотнюк. Фото: Инстаграм.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна очень откровенна в Инстаграме со своими подписчиками. Девушка часто отвечает на вопросы поклонников, хотя они порой бывают довольно бестактными. Так, сегодня один из подписчиков спросил у Анны: как отреагировал ее отец, когда она решила отказаться от его фамилии и взять мамину.

Анна родилась в браке Анастасии Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. До 17 лет девушка была Стрюковой. Но в 2013 году решила сменить фамилию. Сама Анастасия Заворотюк рассказывала, что отец Анны был не против ее решения.

- Аня сама сдала документы в загс, - говорила Анастасия в одном из интервью. – Друзья, коллеги, преподаватели в университете давно называют ее моей фамилией – Заворотнюк. Раньше приходилось объяснять, что настоящая у Ани – Стрюкова. Никаких обид с его стороны не было, он понимает, что так будет проще.

Но, оказалось, что экс-супруг актрисы вовсе не так благожелательно воспринял решение дочери. В Инстаграме 26-летняя Анна призналась, что они с отцом тогда сильно поссорились.

- Поругались очень сильно с отцом. Но сейчас хорошие отношения, - написала дочь актрисы.

Анастасия Заворотнюк с первым мужем Дмитрием Стрюковым. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

К слову, младший брат Анны Майкл по-прежнему носит фамилию отца. В отличие от своей сестры он не стремится к публичности и почти не светится в соцсетях. Сын Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Стрюкова учится в МГИМО на юридическом факультете. Несколько лет Майкл провел в США, получая образование в американском колледже. Но, узнав о болезни мамы, вернулся в Россию.

После того, как у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали онкологию, ее дочь тоже бросила учебу в США и вернулась домой. А когда Анастасии стало хуже, девушка из-за болезни мамы отменила свадьбу. О своем женихе наследница Заворотнюк практически не рассказывает. Молодой человек учился вместе с Анной в США и, закончив образование, вернулся в Москву.

Близкие Анастасии не делятся информацией о ее здоровье. Известно, что Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию. Врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в стадии ремиссии. По словам источников из окружения актрисы, Анастасия передвигается в основном на коляске, ходить самой ей пока тяжело.