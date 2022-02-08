Виктория Боня обвинила Собчак в употреблении наркотиков: «Ксения мне звонила и спрашивала, где достать белый порошок»

Боня заявила, что Ксения Собчак употребляет запрещенные препараты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виктория Боня заявила в Инстаграме, что телеведущая Ксения Собчак употребляла запрещенные вещества. Модель опубликовала видеоролик, в котором призвала свою бывшую коллегу по «Дому-2» пройти тест на наркотики. Виктория сообщила, что во время их последней беседы Ксения интересовалась, где достать кокаин, и предложила Собчак обследоваться на предмет наркозависимости.

Поводом для заявления послужила шутка Ксении по поводу сомнительных оздоровительных практик Бони. На днях живущая в Монако модель посетила мероприятие с участием перуанского шамана, во время которого она съела кактус. После этого Виктория сообщила, что благодаря кактусу она похудела и ощутила прилив невероятной энергии. Боня активно нахваливала свой специфический опыт подписчицам и предлагала последовать ее примеру.

В последнем выпуске программы «Осторожно, новости» Ксения едко высмеяла Боню, напомнив, что кактус Сан-Педро, который съела модель, содержит галлюциногенные вещества. Его оборот запрещен в большинстве стран, в том числе и в России.

- Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России. Но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом, - иронизировала Ксения.

Боня предложила Собчак пройти тест на наркотики и сообщила, что готова сдать анализ с ней на пару. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Собчак намекнула, что легкость Боня ощущает исключительно из-за эффекта, производимого запрещенными веществами.

- Столько энергии было бы, если б ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог Ксения Собчак, - обратилась к бывшей коллеге телеведущая.

Виктория восприняла шутку Ксении более чем серьезно. И решила сделать по этому поводу публичное заявление.

- Я услышала серьезные обвинения в свой адрес. Оказывается, я наркоманка. Знаете, когда Собчак в последний раз звонила мне много лет назад, она спрашивала, где достать белый порошок. Я об этом никогда не говорила, но знала, что эта информация пригодится. Кокаин, который употребляла Собчак, очень сильно влияет на сердце и сосуды, приводит к отмиранию клеток мозга, - подчеркнула Виктория.

Виктория Боня опубликовала видеоролик, в котором призвала Собчак пройти тест на наркотики. Фото: кадр видео.

Боня предложила Собчак пройти тест на наркотики и сообщила, что тоже готова сдать анализ. Вот только модель уверена, что эту проверку телеведущая может провалить.

- Ксения, ты готова сдать волосы на исследование? Я могу сдать хоть сейчас! Как будешь готова, пиши. Мой номер ты знаешь. Я могу стать твоим личным наркологом, - предложила Боня.

Это уже не первый публичный конфликт между бывшими звездами «Дома-2». Собчак не раз высмеивала Боню из-за ее взглядов на вакцинацию и пандемию коронавируса. До сих пор Виктория реагировала на эти шутки с юмором. Но последний выпад Ксении модель восприняла очень болезненно.