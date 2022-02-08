Путин после встречи с Макроном рассказал, как мы продолжим добиваться от НАТО гарантий безопасности

Переговоры лидеров России и Франции длились более пяти часов Фото: REUTERS

ПОГОВОРИЛИ ПОД ШАРДОНЕ

Переговоры Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона длились больше пяти часов. В конце глава России пошутил, что все время его «мучали» вопросами европейской безопасности и вариантами решений украинского кризиса.

Но хоть голодать политикам не пришлось – обед состоял аж из семи блюд. В Кремле рассказали, что к приезду французского гостя приготовили «моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уху из пяти видов рыб, щербет из имбиря». На горячее предложили «стейк из осетрины с птитимом и оленину с бататом и ежевикой». Грушевый тарт с ванильным мороженым подали на десерт.

Под все это дело наливали вино: Шардоне и Ребо 2015 года винодельни «Усадьба Дивноморское».

Неделю назад, после встречи с премьером Венгрии, Путин впервые подробно рассказал, что он думает об ответе НАТО на наше требование дать письменные гарантии безопасности. Если коротко, то ничего хорошего, потому что российские «озабоченности» просто проигнорировали.

Сегодня президент развил мысль и сообщил, что планирует делать дальше. Уклончивый ответ военного блока – только начало, мы продолжим добиваться своего.

Общение политиков закончилось часовой пресс-конференцией, где главы стран ответили на вопросы журналистов и поделились итогами переговоров.

Вопросы европейской безопасности и варианты решений украинского кризиса были центральной темой встречи Фото: REUTERS

НЕТ ОТВЕТА

Путин начал с того, что еще раз подтвердил свое разочарование ответами НАТО.

- Центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах. Наши предложения содержат три ключевых пункта, касающиеся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем и вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО, - напомнил президент.

Глава страны отметил, что «нас по-прежнему успокаивают рассуждениями о том, что НАТО – мирная организация».

- В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств. Я имею в виду Ирак, Ливию, Афганистан, соответствующую военную масштабную операцию в отношении Белграда без санкции Совета Безопасности ООН, - подытожил Путин.

Общение политиков закончилось часовой пресс-конференцией Фото: REUTERS

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Российский глава рассказал о наших следующих шагах.

- Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим (ответ – Ред.) в Вашингтон и Брюссель. Будем добиваться ответа на ключевые вопросы. В ответе, который мы получили, по всем ключевым вопросам нет позиции или ответа: нет или да. Создается впечатление, что мы даже не ставили вопросы. Их обошли. В письме только политические клише и ответы по второстепенным вопросам, - рассказал президент.

- У нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе, - добавил в свою очередь Макрон.

ПОРОШЕНКО МОЖЕТ БЕЖАТЬ К НАМ

Ну и конечно политики много говорили о ситуации на Украине. Путин неожиданно сделал бывшему президенту соседней страны щедрое предложение.

- В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения. Несмотря на наши серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе (я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении), но все-таки его преследование как государственного преступника – чрезмерная заявка на успех действующего руководства Украины. Мы готовы, таким как Порошенко, предоставить убежище в России, - заявил глава государства.

Путин объяснил, что вступление Украины в НАТО выйдет боком всей Европе Фото: REUTERS

ВЫ ХОТИТЕ ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ?

Путин объяснил, что вступление Украины в НАТО выйдет боком всей Европе. Ведь все может закончиться войной «с одной из ведущих ядерных держав».

- В доктринальных документах Украины прописано, что а) Россия – противник б) возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил: нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть и другая часть вопроса: вы хотите воевать с Россией? Спросите своих читателей, зрителей: вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет! – пригрозил президент.

Свое предостережение глава страны закончил мрачной фразой: «Победителей не будет».

НРАВИТСЯ, НЕ НРАВИТСЯ – ТЕРПИ, МОЯ КРАСАВИЦА

- Cегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей, –заявил Путин, добавив, что нет подвижек по самым принципиальным вопросам: конституционной реформе, амнистии, местным выборам, правовым аспектам особого статуса Донбасса.

Российский глава подчеркнул, что украинские власти «игнорируют все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском».

- Действующий президент недавно заявил, что ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Нравится, не нравится - терпи, моя красавица! Надо исполнять! По-другому не получится! – заверил российский глава.

Путин напомнил, что гарантии безопасности нужны не только России, но и жителям Донбасса. Запад хочет, чтобы мы не применяли армию и оружие. Но готов ли то же самое обещать Киев?

- Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооруженным путем. После очередного провала возникли Минские соглашения, подкрепленные резолюцией Совета безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Что нам думать по этому вопросу? Ведь дважды уже пытались, и кто гарантирует от третьего? – задался вопросом президент.

Макрон в ответ заявил, что «ближайшие дни будут решающими». 8 февраля президент Франции посетит Киев для переговоров с Зеленским. Потом пройдут консультации с другими странами Европы и с Америкой.

- У нас есть разногласия, иногда мы не продвигаемся вперед, но на каждом этапе мы можем пытаться найти компромисс. Россия - это европейская страна, и нужно работать с Россией для построения будущего в Европе, - заявил Эммануэль Макрон.

Макрон призвал работать с Россией как с европейской страной для построения безопасного будущего в Европе Фото: REUTERS

ЧТО ЕЩЕ ОБСУЖДАЛИ

Французский журналист спросил у Путина, имеет ли Москва отношение к российским наемникам, работающим в Мали.

- Российское правительство, российское государство не имеет ничего общего с теми компаниями, которые работают в Мали. Насколько нам известно от руководства Мали, никаких замечаний по поводу коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось, - ответил президент.

- Следуя общей логике применительно к (политике – Ред.) НАТО и членам альянса, если Мали делает такой выбор - работать с нашими компаниями, значит, она имеет на это право, - добавил глава России.

Еще политики рассказали, что позиция Москвы и Парижа по ядерной сделке с Ираном совпадает. Надо возвращаться к плану действий, принятому в 2015 году и одобренному ООН.

- Необходимо продолжить дипломатические усилия и содействовать согласованию компромиссных решений в интересах сохранения этого важнейшего документа, - подчеркнул Путин.

ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ

Встреча Путина и Макрона затянулась, поэтому французский президент решил лететь в Киев уже утром. Политик захотел пройтись по Красной площади от Собора Василия Блаженного до гостиницы Four Seasons.

Европейского лидера сопровождали французские военные, журналисты и посол Франции в Москве Пьер Леви.