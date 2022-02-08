Виталий Коротич: Переговоры Макрона в Кремле с Путиным и прогулка по Красной площади - это его предвыборный жест, кто в Европе теперь старший после Меркель

Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

... Уже глубокой ночью - после того, как президент Франции Эммануэль Макрон завершил переговоры с Владимиром Путиным и они вместе провели пресс-конференцию, я связался по телефону со знаменитым журналистом и общественным деятелем Виталием Коротичем.

-... Виталий Алексеевич, третий час ночи. Я не слишком припозднился со своим звонком?

- Александр, так ведь договорились же!

- Ну, да... Самые первые впечатления? Кроме того, что вот - политический многочасовой марафон!

- Всегда очень важно наблюдать за общением европейских и мировых лидеров, таких, как наш и французский президенты, в дни, когда на всех уровнях зашатались системы безопасности.

Неудивительно поэтому, что президентская встреча в Москве продлилась заполночь и вошла в череду бессонниц, обрушившихся на обеспокоенный мир.

- А что, уже и во всем мире бессонница?

- Конечно!

Миллионы людей, мечтающих о покое и мире, тонут в морях пропаганды, давно уже воюющей и ведущей немилосердные стычки, в которых есть немало ушибленных и дезертиров.

Как осколки такой пропаганды, возникла тема того, чьи сто с лишним тысяч войск - украинских - ...

- С натовскими инструкторами!

- ... или российских, сосредоточенные по обе стороны границы, - опаснее. Западная пропаганда делает вид, что никакой угрозы от тысяч украинского воинства, беспрерывно снабжаемого тоннами натовского оружия, вроде бы и нет.

- А в России считают иначе.

- Вот! Под Харьковом, в 30 километрах от России, могут быть установлены американские системы ПРО, с которых можно будет запускать какие угодно ракеты... Но и об этом западная пропаганда на беспокоится, как и об отвергнутых США и НАТО предложениях России о гарантиях безопасности.

В диалоге президентов возникали темы натовской агрессии в Югославии, натовских неприкрытых вторжений в страны Востока.

- У нас звучит теперь тема войны - будет - не будет? - в разговорах даже со случайными собеседниками.

- Да, а из Украины мне много пишут и говорят (по телефону)о том, как людей агрессивной пропагандой подталкивают к мыслям о неминуемой войне, к тому, чтобы собирать аварийный чемоданчик и чуть ли не запасать соль со спичками.

Нарастает тревога на разных уровнях, но на разных уровнях нарастают и разговоры об ответственности за эту тревогу.

- То есть?

- Ты заметил, что российский президент (судя по пресс-конференции) говорил, в основном, от своего имени и от имени своей страны...

- Ну, да.

- ...А французский уточнял всякий раз, что ему еще надо будет согласовываться с европейскими союзникам , с Соединенными Штатами и украинским президентом, с которым у Макрона встреча сегодня. (Во вторник, 8 января.- А. Г.)

«Ближающие дни будут решающими», - сказал французский президент на пресс-конференции, хотя ощущение того, что сейчас каждый час может стать решающим, это присутствует постоянно.

Пришло очень тревожное время - можно повторять этот тезис бесконечно... И всем хочется надежды, баланса сил...

Недавно ушедшая в отставку германская «канцлерин» Ангела Меркель, безусловно, была таким балансиром в Европе, дающем надежду на то, что всё уладится.

Сейчас, когда из-за океана нас беспрерывно пугают немыслимыми санкциями за ими же придуманные «немедленные вторжения России» в соседние страны, очень важны голоса политических деятелей, понимающих то, что любая опасность взаимна - в эпоху немыслимых средств вооружения и безответственной болтовни.

Французский и наш президенты вели себя предельно ответственно, давая надежду себе и нам.

- Как вам в этом плане ночные переговоры в Кремле?

- Мне кажется, что наш президент был куда увереннее, Макрон же бывал иногда похож на хирурга, который, стоя над телом больного в операционной, где операция идет полным ходом, говорит перед тем, как снова взяться за скальпель, что ему еще надо посоветоваться с коллегами.

- Ну, я бы не стал прямо вот так уж сравнивать. Хотя... Пусть советуется.

- В том числе, не только с союзными ему лидерами, но и со своим народом; кстати, почти все кандидаты на скорых уже президентских выборах во Франции (они пройдут предстоящей весной. - А.Г.) говорят о необходимости хороших отношений с Россией.

Хотя, с другой стороны...

Макрон в Кремле с Путиным и на Красной площади, куда он отправился сразу после пресс-конференции - это предвыборный жест, мол - вот кто в Европе теперь, после Меркель, старший.

- Что же... Может быть.

- Мне кажется, что, если исходить из полуночных переговоров, со стороны России есть только стремление к миру и взаимному пониманию - поверх всех барьеров, которых нагородили в мире за последнее время...

* * *

- Виталий Алексеевич! Как вы думаете? Почему после более чем пятичасовых переговоров с Путиным, а потом ещё - пресс-конференции, Макрон все же решил прогуляться по Красной площади?

- А это, Саша, чисто по-французски. И, может быть, не столько даже для Москвы, сколько - для спящих Парижа, Европы. И ... - даже Нью-Йорка, который в это время уже бодрствовал: мол, смотрите, где я сейчас прогуливаюсь! И - с какой целью.

Не исключено, что это - домашняя заготовка.

Да и пожалуйста...