C израильтянина требуют долю от выигрыша в лотерее, в которой он не участвовал

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Неизвестный счастливчик сорвал в Израиле джекпот в лотерее: на долю победителя пришелся самый крупный в истории государства выигрыш – 80 миллионов шекелей (1,89 миллиарда рублей).

В соцсетях победу приписали арабу из Нижней Галилеи Ахмеду Фахми Насеру – родственники кинулись мужчину поздравлять, а незнакомцы начали вымогать деньги.

О том, что джекпот сорван, стало известно два дня назад. Согласно сообщению организаторов лотереи, победитель получит на руки не всю сумму выигрыша, но и эти деньги более чем впечатляют – 49,6 миллиона шекелей (1,17 миллиарда рублей).

Известно также, что некий мужчина, по понятным причинам пожелавший остаться неизвестным, уже побывал в офисе национальной лотерейной компании и забрал банковский чек с выигранной суммой.

Но почему-то именно Ахмеду начали названивать родственники и знакомые с поздравлениями, хотя, по его словам, он даже не покупал билета.

Мало того, в адрес мужчины посыпались угрозы в соцсетях и по телефону – незнакомые люди писали и звонили ему с требованием поделиться выигрышем.

Дошло до того, что он вынужден был обратиться в СМИ, дав интервью, в котором рассказал, что не имеет ни малейшего отношения ни к баснословному призу, ни к самой лотерее.