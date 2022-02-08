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В мире8 февраля 2022 5:16

Невероятное везение: Американец купил 264 лотерейных билета, и все они оказались выигрышными

В общей сложности мужчина выиграл шестизначную сумму
Юрий МАЙБОРОДА
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Фото: Shutterstock

Жителю небольшого американского городка Шарлотсвилл (штат Вирджиния) сказочно повезло – все купленные им лотерейные билеты оказались выигрышными. И пусть каждый из них принес счастливчику всего $500, в итоге получилась хорошая сумма: 264 билета помогли Джалену Тейлору разбогатеть на $132 тысячи.

– У меня было предчувствие. Когда у тебя появится чувство, просто играй! – заявил Тейлор журналистам.

У него чувство было: мужчина приобрел две партии билетов лотереи Pick 3, одна из которых содержала 160 билетов с комбинацией 5-4-2, вторая – 104 билета с номерами 9-6-0. Каждый из выигрышных билетов обошелся везунчику в $1. Об этом со ссылкой на пресс-релиз лотереи сообщило издание Insider.

По словам Тейлора, часть свалившегося на него богатства он припрячет на черный день, а часть инвестирует. Причем в инвестициях Тейлор, по его собственному заявлению надеется преуспеть не меньше, чем в лотерее. Будет ли он играть дальше, он пока еще не решил.

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