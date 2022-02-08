Елизавета II объявила Камиллу Паркер-Боулз будущей королевой-консортом. Что это значит

Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юридический статус супругов английских королей всегда становился поводом для дискуссий. Имеют ли они право именоваться наравне с монархом королем или королевой или же должны сохранять за собой титул принца или принцессы? В 70-летнюю годовщину вхождения на престол Елизавета II решила поставить точки над i. В своем обращении к нации королева объявила, что в тот момент, когда принц Чарльз взойдет на трон, его супруга Камилла Паркер-Боулз должна получить титул королевы-консорта. В будущем этот титул должен переходить всем женам английских монархов.

«Я остаюсь навечно благодарной и обязанной вам за преданность и привязанность, которые вы продолжаете мне дарить. Я знаю, в свое время, когда мой сын Чарльз станет королем, вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, какую оказали мне. И, когда это время придет, я искренне желаю, чтобы Камилла продолжила нести свою верную службу как королева-консорт», - говорится в обращении Елизаветы II.

В ответном заявлении принц Чарльз поблагодарил королеву за такое решение.

«Мы глубоко осознаем, какую честь оказала нам моя мать своим желанием. Поскольку мы вместе стремились служить и поддерживать Ее Величество и жителей королевства, моя дорогая супруга всегда остается моей надежной опорой во всем», - говорится в ответе Кларенс-Хаус.

ПРИНЦЕССА-КОНСОРТ

Статус Камиллы Паркер-Боулз долгое время оставался неопределенным в случае восшествия на трон принца Чарльза. В 2005 году, после второй женитьбы наследного принца, Букингемский дворец объявил, что герцогиня Корнуолльская получит титул принцессы-консорта (впервые в британской истории). Видимо, в тот момент такое решение было принято под давлением общественного мнения: воспоминания о принцессе Диане были еще свежи, а роман Камиллы и Чарльза воспринимался крайне негативно во всем мире.

Но более чем за 15 лет ситуация изменилась. Чарльз и Камилла день за днем работали над своим имиджем, занимаясь благотворительностью, совершая официальные визиты в другие страны.

Чарльз и Камилла оформили отношения в 2005 году. Фото: EAST NEWS

Пять лет назад Елизавета II объявила, что благословила принца Чарльза на внесение правок в коронационную клятву, разрешив включить туда «королеву Камиллу». Следом с официальных сайтов королевской семьи пропали упоминания о принцессе-консорте.

ЛЮБИМИЦА КОРОЛЕВЫ

По данным британской прессы, Елизавета II хотела объявить об изменении будущего титула Камиллы еще в 2019 году. Расположение королевы к себе герцогиня Корнуолльская заслужила своей тяжелой работой. В июне 2016 года она получила звание тайного советника, а месяц назад была удостоена Ордена Подвязки, высшего рыцарского ордена Британии.

- У герцогини и королевы хорошие отношения. Ее Величество признает все, что сделала Камилла, и, в частности, высоко ценит положительное влияние, которое она оказывает на Чарльза, - отмечает источник в Букингемском дворце.

Прежде титул королевы-консорта носила королева-мать Елизавета Боуз-Лайон, когда являлась супругой короля Георга VI с 1936 по 1952 гг. Дольше всех в этом статусе находилась королева Шарлотта, жена Георга III, - 57 лет (с 1761 по 1818 гг.).

Консорт является супругом действующего монарха и не имеет права на правление. При этом он или она могут заниматься общественной и благотворительной деятельностью. Не только женщины в английской истории были консортами. Этих титулов удостоились и принц Альберт, супруг королевы Виктории, и принц Филипп, муж Елизаветы II.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

На пути к совместному счастью принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз преодолели множество испытаний. Впервые их встреча состоялась во время одной из игр в поло в 1970 году. Наследнику было 22, ей - 23. Газеты писали, что Камилла Шанд первая подошла к принцу.

- Моя прапрабабушка была любовницей вашего прапрапрадедушки. Похоже, у нас много общего, - заявила она без всяких стеснений.

Он влюбился в нее с первого взгляда. Королевские биографы утверждали, что его покорила ее улыбка, и что она смеялась над теми глупостями, которые смешили и принца.

Их роман длился год. Только с точки зрения королевской семьи, Камилла не подходила Чарльзу. Букингемский дворец не устраивала ее репутация ветреной леди, поэтому о помолвке никто не заикался.

По возвращению после восьмимесячной службы на флоте Чарльз узнал, что Камилла помолвлена с лейтенантом Эндрю Паркер-Боулзом. Их отношения до этого длились шесть лет и за это время пара то разбегалась, то вновь сходилась. В 1973 году Камилла и Эндрю поженились. Чарльз предпочел не рвать отношения с бывшей возлюбленной, предложив стать друзьями.

ПРИНЦЕССА УЭЛЬСКАЯ

Несмотря на романы с другими женщинами и брак с принцессой Дианой, принцу удалось сохранить свои чувства к Камилле Паркер-Боулз даже спустя 30 лет.

Ее супруг Эндрю Паркер-Боулз изменял Камилле с другими женщинами. Отношения между старыми возлюбленными вспыхнули с новой силой после женитьбы Чарльза на Диане Спенсер. Поговаривали, что Камилла встречалась с Дианой и одобрила ее кандидатуру в качестве спутницы принца. Но их вновь вспыхнувшая любовь между Камиллой и Чарльзом фактически разрушила этот брак.

По данным британской прессы, Елизавета II хотела объявить об изменении будущего титула Камиллы еще в 2019 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После гибели Дианы в 1998 году принц Чарльз впервые появился на публике вместе с Камиллой. В 2003-м Камилла переехала в резиденцию Чарльза, а спустя два года пара наконец-то поженилась. Из уважения к Диане Камилла Паркер-Боулз выбрала титул герцогини Корнуолльской, хотя могла претендовать на титул принцессы Уэльской.

Приближенные говорят, что после свадьбы, Чарльз обрел настоящее счастье.

- Камилла оказала на него чудесное влияние: они вместе путешествуют, и он сейчас счастливее, расслабленнее, увереннее, чем когда-либо, - говорит королевский биограф Пенни Джунор.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Никогда не жалуйся, никогда не объясняй и редко выступай публично»

Пирс Морган, журналист

- Настоящая Камилла — умная, теплая, невероятно адекватная и общительная личность, которая не только может составить потрясающую компанию, но и заставить вас смеяться благодаря своему остроумию, - признается британский журналист Пирс Морган, знакомый с герцогиней Корнуолльской более 20 лет. - Покойная королева-мать однажды сказала, как стать популярной королевской особой: «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй и редко выступай публично». Кроме королевы, эту философию лучше всего олицетворяет именно Камилла. Она подверглась шквалу оскорблений, насмешек и жестокой критике в СМИ больше, чем любой другой член королевской семьи, после того, как стало известно об их романе с Чарльзом. Но при этом она никогда не делала никаких публичных заявлений по этому поводу.

В отличие от корыстных герцога и герцогини Сассекских (принц Гарри и его супруга Меган Маркл), которые бесконечно ноют, предъявляют иски, изображают из себя жертв, отказываясь от королевских титулов ради грубой коммерческой выгоды, Камилла поднялась над этим и сохранила свое достоинство, четко понимая важность королевского долга, - а это многое говорит о ее характере.