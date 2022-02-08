Для подростков на Украине проводят "уроки ненависти" к евреям

Рождественская постановка в селе Старичи: "Прочь, пейсатые, с дороги! Иметь с вами дело - себя не уважать!".

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в очередной раз возмутился на своей странице в "Фейсбуке" ярким проявлением антисемитизма на Украине.

- Прихожане греко-католической Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Старичи играют в евреев. "Прочь, пейсатые с дороги! Иметь с вами дело - себя не уважать", - заявляет персонаж в вышиванке и шароварах, - такой подписью сопроводил он соответствующее видео, разместив его на своей странице.

Речь идет о храме греко-католической конфесии в Львовской области. Примечательно, что все это театрализованное действо, в котором, в основном, участвуют местные молодежь и подростки, происходит на фоне икон, изображающих религиозных персонажей, являющихся евреями по происхождению.

Сколько раз мы слышали, что "фашизма на Украине нет", и происходило это на фоне факельных шествий с нацистскими, по сути, лозунгами, эсэсовских рун на касках солдат ВСУ и карательных подразделений, человеконенавистнических выступлений современных украинских идеологов и общественных активистов и так далее.

Примечательно, что "настоящие украинские патриоты" не прошли мимо этого поста и тут же предложили: "Надо, что бы Вашим Эдиком Долинским занялась СБУ. Явный засланный козачок с соловьиного кошерного помета. Не удивлюсь, если Кедми у него в телефонной книге, надо проверить его входящие. Але, СБУ, займитесь Эдиком, а то он тут явно московскую гадость разгоняет со всей этой братией подписантов и комментаторов".

И ведь могут заняться. Это вот теми, кто предлагает скинуться по доллару за убийство Долинского, СБУ не занимается, а самим Долинским вполне может.

- На телеграм-каналах украинских нацистов обсуждают, как меня нейтрализовать. Один из фашистов предлагает, чтобы каждый украинец дал доллар, чтобы собрать 30 миллионов "отважному человеку с хорошей оптической винтовкой" для моего устранения, сообщил Долинский в своем аккаунте в соцсети, сопроводив этот пост фотографиями оригиналов такого предложения. - Нацист уверен, что после покушения на меня, в Украине наступил бы покой, другим "долинским" было бы неповадно и нацисты свободно строили бы свое государство.

А ведь после госпереворота 2014-го Долинский приветствовал новых "строителей "Прекрасной Украины Будущего" и всячески демонстрировал от лица Еврейского комитета им свою лояльность. Взгляды Долинского изменились относительно недавно. Но многие из проживающих на Украине евреев по-прежнему продолжают твердить о своей уникальной "украинской еврейской идентичности" и гордятся ею настолько, что подобно украинскому олигарху Коломойскому, пустившему термин "жидобандеровец" в народ, носят футболки с горделивой самоидентификацией: "Я – жидобандеровец". То ли не видя, то ли не желая замечать, что украинские националисты не признают за такой общественно-социальной группой право на украинский патриотизм. И, что очень важно, в своем националистическом антисемитском духе идет воспитание детей, подростков и молодежи в стране.

У того же Долинского в "Фейсбуке" одно сообщение такого рода буквально чуть ли не налезает на следующее.

- Ученики 7-Б класса классической гимназии при Львовском национальном университете изображают картавого еврея-торговца Мошку и его жену Сару. Сара представляет своего мужа таким образом: "Він є Мошко, бере трошки - хітрує, дурить, обкрадає, грошенята завжди має. Гривні, євро, навіть центи - всім позичить під проценти. А як не зможете віддати - майно ваше буде мати. Йдіть до Мошка по пораду - всім свиню підсуне радо! – плюс видео. Примечательно, что "еврейка Сара" объясняется на мове.

Ученики гимназии при Львовском национальном университете изображают еврея-торговца Мошку и его жену Сару.

- В церкви села Нижний Струтынь прошел Рождественский вертеп. Еврей Мошка провозглашает рождение Мессии, который "нам ж_дкам пейсатым будет давать много грошей", - плюс новое видео.

- Рождественский еврей в исполнении группы ТНМК предлагает открыть рынок земли, отдать долги и намекает, кто будет царствовать, - и еще видео.

- Рождественский вертеп в селе Прислип Самборского района. "Иди ж_д вон из хаты, чтобы нам не мешать, - говорит участник действа, - А если нет, то бери торбу и едь в Палестину", - свидетельствует Долинский под очередным роликом. - В ответ еврей рассказывает, что уже многие пытались его преследовать, но им ничего не помогло, так как у него много денег и за них он все купит.

Карикатурный еврей в рождественской постановке в селе Прислип Самборского района.

Депутаты, художники, политики, местные академики, музейные работники, украинские историки и даже активистки-ветеринары (не путать с юристом ветеринаром секретарем СНБО Украины Алексей Даниловым, в молодости уголовным авторитетом) – все они и многие другие регулярно позволяют себе яркие и резкие антисемитские высказывания, пользуясь своей совершенной безнаказанностью.

Примечательно, что всего через пару-тройку лет выросшие на "уроках ненависти" к евреям подростки и молодежь будут определять жизнь на Украине. Вопрос, смогут ли они согласиться жить с Долинским в одной стране или реализуют кардинальные сценарии "решения еврейского вопроса"? А так – антисемитизма на Украине нет. Как и фашизма, и почитателей нацистов и их прихвостней-бандеровцев.

Ну да что уж теперь, снявши голову по волосам не плачут. Может, попробуют стать для местных нациков "хорошими евреями"? Был же, в конце концов, в Третьем рейхе такой статус – "ценный еврей". Их нацисты убивали в последнюю очередь.