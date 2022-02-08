СК России проверит жену Цеповяза на причастность к нераскрытым убийствам

По решению суда, банда должна родственникам погибших около 300 миллионов рублей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Следственный комитет России заинтересовала информация в СМИ о том, что родственники жертв преступлений, совершенных Вячеславом Цеповязом и его подельниками, просят проверить его бывшую супругу и ее брата, а также самого Цеповяза на предмет причастности к организации нераскрытых убийств. В частности, в своем обращении потерпевшие просят руководство СК России изучить уголовное дело по факту убийства Бориса Москвича.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить дополнительный доклад о проводимом комплексе следственных действий и актуальных данных по уголовному делу об убийстве главы администрации муниципального округа "Кущевский район" Бориса Москвича в январе 2002 года. Ранее Александр Иванович Бастрыкин поручал доложить о ходе расследования данного уголовного дела", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

История "банды Цапков" из Краснодарского края прогремела на всю страну. Череда расправ и убийств тянется с 90-х, только в 2010 году от рук бандитов погибли сразу несколько семей. Все они были в гостях дома у фермера Сервера Аметова. Тогда жертвами расправы стали 12 человек, в том числе маленькие дети.

В начале этого года родственники жертв преступной группировки обратились за помощью в Совет Федерации и написали письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Они попросили о личной встрече, где рассказали о собственном расследовании преступлений "банды Цапков" против бизнесменов Кубани.

В письме на имя Бастрыкина жертвы террора, которые до сих пор не получили установленные судом компенсации за убитых родственников, указали, что на счетах вдовы главаря банды Сергея Цапка Анжелы-Марии Цапок может находиться 6 миллионов долларов, а также стоит на месте и дело об убийстве главы администрации муниципального округа "Кущевский район" Бориса Москвича, который требовал от Цапков вернуть присвоенную землю.

По решению суда банда цапков должна родственникам погибших около 300 миллионов рублей. Потерпевшие пока не получили все причитающиеся по закону суммы. В это время члены банды даже из колонии публиковали фотографии, как они едят крабов, икру и шашлыки.