Юрист о пределах границ самообороны: "Не надо палить по детям, которые из сада воруют яблоки"

Депутаты предлагают дать нашим согражданам право защищать свою жизнь, жизнь своих близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру - всеми способами. Фото: Shutterstock

Из Госдумы в правительство направлен интересный законопроект. Он предлагает изменения в статью 37 УК РФ. Депутаты предлагают дать нашим согражданам право защищать свою жизнь, жизнь своих близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру - всеми способами. Последнее — главное. Сразу возникла дискуссия. Специалисты и граждане начали споить о пределах допустимой самообороны и обстоятельствах

«КП» обратилась за комментарием к завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. Ломоносова Леониду Головко.

- В кабмин рассмотрят документ о поправка в 37-ю статью УК, где речь идет о самообороне. Гражданам могут разрешить защищать свою жизнь при нападении на их дом любым способом?

- Сама по себе 37-я статья —она дает все возможности для самообороны. Не вижу, за счет чего можно расширять. Ключевой критерий — это защита ценностей и соразмерность защиты. Чтобы защищаемые ценности были равны — или не меньше, чем то, от чего приходится защищаться.

- Когда кто-то ломится или уже вломился в дом — как там определить соразмерность, в потемках, спросонья? Защищаешься, чем можешь...

- Для этого есть расследование. Хрестоматийный пример, что нельзя перебарщивать: не надо палить из ружья по детям, которые из сада воруют яблоки. Там тоже могут быть потемки и тоже может показаться, что в сад проникли страшные злодеи. В каждом конкретном случае надо разбираться.

- Разбираться в виновности того, кто защищался?

- Разбираться, были ли посягательства опасны для жизни, а не только для собственности. Здесь никак не обойтись без пропорциональности. И многие вещи лежат именно в этой плоскости — строго законодательно их не решишь. То, что иногда вызывает сомнение правоприменительная практика - это вопрос практики, а не нормы закона. Обсуждение 37-й статьи - это несколько популистские меры.

- Почему?

- Мы все равно упремся в необходимость расследования. Мы будем возмущены, если какой-то собственник, защищая свое имущество, начнет, например, палить по детям.

- Ну американцы, как нам говорят, сразу стреляют, когда кто-то лезет в их дом?

- Не всегда. И там тоже эти вопросы разбираются по итогу . Абсолютного разрешения нет нигде. Нормы о пределах необходимой обороны —это классические нормы. Они "плюс- минус" существуют в любых правопорядках в цивилизованных странах. У американцев по штатам есть различия в свободном ношении и хранении оружия и его использовании.

- Ну жизнь в любом случае дороже имущества - и жизнь надо защищать.

- Надо ценностно определиться, когда оружие может применяться. Да, это не в нашей традиции. И эксцессы, подобные американским, нам не нужны. Ну вот есть уже 37-я статья — ее надо просто грамотно применять. И в каждом случае, когда прозвучали выстрелы, без расследования не обойтись.

- Не является ли чертой, за которой можно стрелять по нападающим, когда они влезли к вам через выбитое окно или высаженную дверь?

- Надо смотреть, кто и почему врывался. Есть ситуации, когда вломиться может и полицейский. Или может оказаться кто-то, кто выпил лишнего и ошибся дверью. Есть масса ситуаций, где не может быть автоматизма. Если кто-то грубо стучит или выбивает стекло, а я тут же открываю огонь… ну нет.

- Если хозяину дома или его жене к горлу нож приставили или пистолет в лицо направили?

- Такие ситуации и нынешним законом охватываются, 37-й статьей. Она предусматривает активную самооборону при реальной угрозе жизни. Если в вашем доме вам угрожают оружием, никто не требует от граждан как в армии предупреждать голосом "стой, кто идет!", а потом выстрелом вверх. Надо использовать подходы, которые уже есть.

- Тему обсуждают не впервые?

- К 37-й возвращаются раз в несколько лет. Нередко это связано с обсуждением вопроса об оружии. Сейчас идем по пути некоторого ужесточения в этом вопросе. Были инициативы Бастрыкина о более жестком контроле за хождением и владением оружия.