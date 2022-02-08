В Новосибирской области пусковые установки "Ярс" вывели на боевые позиции

Кадр из видео Минобороны РФ.

В Новосибирской области десятки автономных пусковых установок "Ярс" вышли на боевые позиции. Во время учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции в ночных условиях, совершают марши протяженностью до 100 километров. Экипажи боевых машин отлаживают организацию маскировки и боевого охранения.

- Ракетные соединения применяют "беспилотники" как для разведки маршрутов боевого патрулирования, так и охраны автономных пусковых установок "Ярс", обнаружения диверсионных групп и ведения инженерной и химической разведки.

Маневры предполагают задействование широкой линейки многофункциональных беспилотных летательных аппаратов различного класса, в том числе в условиях низких температур, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что более 1000 военнослужащих получат навыки по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов в темное время суток, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

Отметим, что в начале февраля аналогичные учения прошли в Свердловской и Ивановской областях.

Напомним, ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российская промышленность только в четвертом квартале прошлого года передала Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) 11 баллистических ракет

"Ярс" и "Авангард". Современные ракеты с космической скоростью по неизвестной траектории могут гарантированно перебросить через океан за 5-10 минут более 40 Хиросим.