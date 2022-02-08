Откровения Виктории Бони о Ксении Собчак могут обернуться громким уголовным делом

Виктория Боня заявила, что Собчак звонила ей в поисках наркотиков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак снова в эпицентре скандала. Пока препирательства с Сергеем Шнуровым поставлены на паузу, слово взяла заклятая подруга по «Дому-2» Виктория Боня. Светская львица заявила, что Собчак когда-то давно звонила ей в поисках кокаина и назвала наркотик «любимым препаратом Анатольевны», попутно прочитав лекцию о вреде употребления запрещённых веществ и предложив Ксении вместе сдать тест. Как ни странно, но спустя несколько часов телеведущая на обвинения так и не отреагировала.

А вот эксперты не могли пройти мимо громких заявлений Виктории Бони. Так, звездный адвокат Андрей Алешкин уверен, что выпускнице телестройки грозит реальное уголовное дело.

- В словах Виктории Бони содержится обвинение в совершении тяжкого преступления - употреблении наркотических веществ. Поэтому у Ксении Собчак есть все основания подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 128.1 «Клевета, содержавшаяся в публичном выступлении». Это перспектива более, чем реальная, - поделился своим мнением с kp.ru адвокат.

Адвокат Андрей Алешкин. Фото: Личный архив

Санкции за клевету серьёзные: штраф до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы и даже тюремное заключение сроком до двух лет.

- Обстоятельства любого дела подлежат доказыванию, поэтому Виктории Боне придётся предоставить аргументы в свою защиту. Хочу заметить, что она не выражала мнение, а говорила о пристрастиях Ксении как о свершившемся факте. Если был телефонный звонок, значит, к примеру, придётся найти запись этого звонка. Если же доказательств нет, советую Виктории начать искать себе адвоката, - продолжил Андрей Алешкин. - Кроме того, Ксения Собчак может добровольно пройти тест на наркотики, чтобы подтвердить отсутствие зависимости от наркотических веществ.

Между тем, войну с бывшей подопечной с телестройки ведущая развязала сама. В очередном выпуске на YouTube Собчак в привычной манере высмеяла опыт Бони, которая якобы похудела и наполнилась энергией, съев экзотический кактус Сан-Педро.

- Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки - нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России. Но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте. Вика, столько энергии было бы, если б ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог Ксения Собчак, - обратилась к бывшей коллеге телеведущая.

Эту шутку Боня восприняла как личное оскорбление и записала многословный ответ Собчак.

- Оказывается, я наркоманка, - возмутилась блогерша и припомнила «блондинке в шоколадке» случай из прошлого. - Знаете, когда Собчак в последний раз звонила мне много лет назад, она спрашивала, где достать белый порошок. Я об этом никогда не говорила, но знала, что эта информация пригодится. Кокаин, который употребляла Собчак, сильно влияет на сердце и сосуды, приводит к отмиранию клеток мозга. Ксения, ты готова сдать волосы на исследование? Я могу сдать хоть сейчас! Как будешь готова, пиши. Мой номер ты знаешь. Я могу стать твоим личным наркологом.