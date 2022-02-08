Учителей и охранников школ научат реагировать на угрозу теракта

Участники заседания приняли решение уделить особое внимание подготовке персонала и охраны учебных заведений к "практическим действиям при угрозе терактов и вооруженных нападений"

В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, где были рассмотрены вопросы "повышения готовности образовательных организаций к действиям при террористических угрозах".

Участники заседания приняли решение уделить особое внимание подготовке персонала и охраны учебных заведений к "практическим действиям при угрозе терактов и вооруженных нападений", а также разработать ряд требований по "повышению персональной ответственности соответствующих руководителей за организацию этой работы".

В своем выступлении председатель НАК Александр Бортников отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращен "ряд преступлений террористической направленности", часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

"К подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как «колумбайн»*. Это движение 2 февраля в связи с повышенной общественной опасностью признано Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории нашей страны", - напомнил директор ФСБ России.

В заседании приняли участие члены НАК и ФОШ, полномочные представители Президента России в федеральных округах, руководители органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и спецслужб.

Напомним, 2 февраля Верховный Суд России по иску Генпрокурора признал "Колумбайн" террористической организацией. Деятельность "Колумбайна"*, который призывал подростков по всему миру расстреливать детей в школах, была запрещена на территории России.

Следователи рассказали "Комсомолке", что все "колумбайн-сообщества", и прочие "группы смерти" в российском интернете цветут на почве запрещенного в России общества "Арестантский уклад един" (А.У. Е). По разным оценкам в группы "колубайнеров" было втянуто 10 тысяч российских подростков, которые интересовались культурой запрещенной А.У.Е.

Кроме того, недавно в России был ужесточены правила оборота огнестрельного оружия, поправки вступят в силу 29 июня 2022 года. Но убивает не оружие, а человек. По данным экспертов подобные сайты рассчитаны в первую очередь на замкнутых подростков, которые не могут найти психологическую поддержку ни дома, ни в школе. * Запрещенная в России террористическая организация